Ascolti tv analisi 16 marzo: Montalbano chiude al 36% ed Harry Potter al 21,4%. Del Debbio batte Moreno

Dritto e rovescio con Giorgia Meloni tra gli ospiti, batte Tg2 Post in versione speciale, con Matteo Salvini.

E’ andato fortissimo come sempre, Il Commissario Montalbano. Ma non è andato benissimo però, come i capitoli della saga dell’anno scorso, ad esempio. Il record di ascolti rimane La Giostra degli scambi (quasi 11,4 milioni ed il 45,1%) con al secondo posto Come voleva la prassi, a 11,268 milioni di spettatori ed il 44,1%. La settimana scorsa, l’esito di Salvo amato, Livia mia, a quota 9,377 milioni di spettatori ed il 39% di share, non aveva inciso sulla top ten del commissario di Vigata. La stessa cosa si può dire per La rete di protezione che ieri ha ottenuto 9,5 milioni di spettatori e il 33,2% di share. La fiction con Luca Zingaretti ha fatto un picco da 10,3 milioni e quando si è conclusa aveva il 36,2% della platea.

Il vero fenomeno di serata così per molti versi è stato Harry Potter e la Pietra Filosofale, che ha avuto su Italia1 ben 3,689 milioni di spettatori e 14,22%, staccando nettamente il film di Canale 5 (Lo stagista inaspettato a 2,3 mln e 8,9%).

Giù dal podio è rimasta l’informazione. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha ospitato Giulio Gallera, Giorgia Meloni, Michele Emiliano, Fabrizio Pregliasco e Giuseppe Cruciani, e poi Matteo Ricci, Alessandro Meluzzi, Iva Zanicchi, Peter Assembergs e Vittorio Sgarbi. Così confezionato il programma ha portato a casa 1,470 milioni di spettatori e il 6,3%. Battendo un appuntamento per molti tratti molto autarchico e padano su Rai2. Tg2Post Speciale Settimana decisiva – in onda fino alle 23.41 – ha ospitato tra gli altri Matteo Salvini, Gennaro Sangiuliano, Laura Berti, Attilio Fontana, Antonio Taiani. Così messo a punto il programma ha riscosso 1,142 milioni e il 4%. In coda sono quasi spariti il film di Rai3 (Carol 588mila e 2%) e Lica Colò (Eden 396mila e 1,6%).

La curva di ieri: Il Commissario Montalbano stavolta non monopolizza l’attenzione

Il grafico che raduna la curva delle principali emittenti generaliste mostra come in access prime time su Rai1 I Soliti Ignoti faccia un picco da nove milioni di spettatori. Poi dopo Amadeus l’intervista ad Andrea Camilleri di Vincenzo Mollica raggiunge quota 8,8 milioni, mentre su La7 con Otto e mezzo, Lilli Gruber arriva a 2,7 milioni di spettatori. Ma il picco della serata è di Luca Zingaretti, che porta Rai1 fino a 10,3 milioni e rimane sopra quota 10 milioni fino alle 22.20, chiudendo al 36,5% con 8,5 milioni ancora all’ascolto. Su Italia1 invece La pietra filosofale supera il 15% alle 23.00 e raggiunge il 21,6% nel finale alle 24.15. Dritto e rovescio corre da quarto, con Giorgia Meloni tra gli ospiti, rimanendo sempre davanti – dalle 21.35 in poi- a Manuela Moreno e Tg2 Post in versione speciale, con Matteo Salvini tra gli ospiti.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tg2 Post)