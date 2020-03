Stasera in Tv: cosa vedere martedì 17 marzo 2020

Su Rai 1 “Ricomincio da noi”, su Rai 2 “Pechino Express”, su Rai 3 “#cartabianca”, su Rete 4 “Fuori dal coro”, su Canale 5 “Viaggio nella grande bellezza”, Su Italia 1 “Harry Potter e la camera dei segreti”, su La7 “diMartedì”, su Tv8 “Amore in linea”, su Nove “Matrimonio a quattro mani”, su Sky Cinema “Peppermint”, su Fox “S.W.A.T.”, su Premium Cinema “The Next Three Days”, su Iris “Il grande sentiero”, su Rai Movie “Benvenuto Presidente”

I programmi di prima serata in tv di martedì 17 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Ricomincio da noi, durante la festa per un prestigioso riconoscimento al marito, Sandra, una signora dell’alta borghesia, scopre che il cons orte la tradisce da anni con la sua migliore amica. Scioccata, lo abbandona e si rifugia dalla sorella, Elizabeth, che non frequenta da molto tempo. A differenza di Sandra, conduce una vita più modesta, ma movimentata: frequenta un corso di ballo per la terza età e l’invita a prendervi parte. Per Sandra, inizialmente diffidente, sarà l’occasione per riprendere in mano la propria vita, in cui entrerà a far parte Charlie, un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca…

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Benvenuto Presidente, Italia, terzo millennio. Un timido bibliotecario viene eletto a sorpresa Presidente della Repubblica, e la sua onestà mette in crisi le istituzioni.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Viaggio nella grande bellezza – Il Vaticano, Cesare Bocci ci accompagnerà in uno straordinario percorso tra i tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano

Italia 1 – Harry Potter e la camera dei segreti, secondo capitolo della saga. Harry, D. Radcliffe, ed i suoi amici fanno ritorno a scuola, dove dovranno affrontare un enorme e letale serpente.

Iris – Il grane sentiero, la storia è autentica: esasperati dalle condizioni di vita sempre più misere della loro riserva in Oklahoma, 300 Cheyenne percorrono a piedi 2000 (da altre fonti risulta 1500) miglia per raggiungere il territorio natìo, nel Wyoming. Il governo federale invia l’esercito per “ricondurli a casa”, sotto la guida del capitano Archer

Premium Cinema – The Next Three Days, John Brennan e sua moglie Lara, sono brillanti ricercatori, hanno un figlio e vivono una vita perfetta fino a quando la donna viene condannata per l’omicidio del suo capo, ma che sostiene di non aver commesso. Dopo tre anni dalla condanna John cerca di riprendere le redini della sua vita, continuando a inseguire la verità, facendo di tutto per far scagionare la moglie. Ma un giorno Lara, provata e senza più speranze, tenta il suicidio e John a quel punto elaborerà un folle piano far evadere Lara dalla prigione.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Amore in linea, una speciale chimica ‘vocale’ scatta tra una ragazza indiana che lavora in un call center e un giovane che le telefona.

Nove – Matrimonio a quattro mani, è l’ora delle nozze per Roger Kellaway. Miliardario in procinto di sposare una riccastra. Antipatica e smorfiosa con chiunque. Roger ha una figlia piccola, Alyssa. Somigliante, per non dire identica, ad un’altra bella bambina: Amanda. A questa piccina, però, il destino ha tolto tutto. È un’orfanella e desidererebbe farsi adottare da Diane. Una dolce assistente sociale a cui è legatissima. Queste due vite così diverse, ad un tratto s’incrociano. Le due bambine s’incontrano per caso. Si piacciono. E architettano un simpatico piano… a lieto fine.

Sky Cinema 1 – Peppermint – L’angelo della vendetta, la vendetta di una donna, Riley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, trasformatasi in una spietata assassina. Dopo l’uccisione del marito e della figlia davanti ai suo occhi da parte di una gang di narcotrafficanti con a capo il boss Diego Garcia, Riley cerca invano giustizia in quanto, le sue dichiarazioni vengono invalidate e il processo annullato da un giudice corrotto. Parte così la caccia all’uomo…a uno a uno cercherà i responsabili impuniti della strage per farsi giustizia da sola.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Il Vaticano)