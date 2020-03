Ascolti tv 12 marzo digital e pay: Family Food Fight parte con l’1,2%. Iris e Rai4 battono l’Europa League su Tv8

Sulla pay i due Bastianich e Cannavacciuolo a 453mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prime time: su Iris The Bourne identity ha conseguito 747mila spettatori con il 2,68%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 545mila spettatori con 2%. Su Tv8 Diretta Gol Europa League a 455mila e 1,55%.

Su SkyUno il game culinario parte discretamente

Il calcio (ma senza italiane) ed un esordio sulla pay

C’era il calcio sulla pay e su Tv8 e poi – giovedì 12 marzo – c’era pure il battesimo della nuova trasmissione culinaria Family Food Fight con la giuria composta da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich, con ospiti Benedetta Parodi e Guido Meda.

Su Sky Uno/+1, il cooking game di Sky ha totalizzato 453mila spettatori cumulati e 1,23%. L’ascolto di flusso è stato di 355 mila spettatori e 1,2%. In tema Europa League, invece, su Sky la Diretta Gol delle 19.00 ha avuto 117mila spettatori e quella delle 21.00 157mila. Su Tv8 l’Europa League ha avuto 455mila spettatori e l’1,55%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris

In prima serata su Iris The Bourne identity ha conseguito 747mila spettatori con il 2,68%%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 545mila spettatori con 2%. Su Tv8 Diretta Gol Europa League a 455mila e 1,55%. Su Rai Movie Cose nostre malavita ha totalizzato 350mila spettatori con l’1,2%. Su Nove Le Bestie di Satana ha raccolto 286mila spettatori con l’1,1%. Su La5 Grande Fratello Vip ha conquistato 272mila spettatori con 1,1%. Su Real Time Vite al limite e poi… a 244mila e 0,9%. Su Cine34 Il signor quindici palle ha conquistato 213mila spettatori con 0,7%. Su Rai Gulp per Il Collegio 172mila spettatori con lo 0,6%. Su 20 Johnny Mnemonic a 169mila e 0,6%. Su Rai Premium Katie Fforde ha raccolto 166mila spettatori con lo 0,6%. Su La7d per Grey’s Anatomy 113mila spettatori con lo 0,4%.

In access vince Csaba

Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 459mila e 1,5%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 394mila spettatori con l’1,3%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 445mila e 1,6%. Su Nove Sono le venti a 198mila e 0,7%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina 230mila spettatori con l’1,3%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 221mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il cast di Family Food Fight)