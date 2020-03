Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 13 marzo 2020

Su Rai 1 “La corrida”, su Rai 2 “The Good Doctor”, su Rai 3 “Presa Diretta”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Amici di Maria”, Su Italia 1 “Trespass”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent – Best of”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Il tuo ex non muore mai”, su Fox “Homeland”, su Premium Cinema “Sully”, su Iris “Debito di sangue”, su Rai Movie “Dove eravamo rimasti?”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 13 marzo 2020

Rai

Rai 1 –La Corrida, la prima puntata della nuova edizione de “La Corrida”, il varietà dedicato ai ‘dilettanti allo sbaraglio’. Padrone di casa Carlo Conti, affiancato da Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Insieme a loro, per la prima volta, una inusuale “Giuria di esperti” commenta alla sua maniera le esibizioni in gara. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio pronto a scatenarsi a suon di pentole, fischietti, campanacci o applausi

Rai 2 – The Good Doctor, mentre Shaun affronta il caso di una donna con una malattia genetica rara, Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi ad un’operazione che lo renderà cieco…

Rai 3 – Presa diretta – Caccia al tesoro, conduce Riccardo Iacona un programma di Riccardo Iacona e di Cristina De Ritis con la collaborazione di Giulia Bosetti, Lisa Iotti Danilo Procaccianti. Raffaella Pusceddu Produttore esecutivo Francesca Perelli Regia Andrea Bevilacqua

Rai Movie – Dove eravamo rimasti?, Indianapolis, terzo millennio. Dopo aver abbandonato marito, figlia e nipoti per inseguire il sogno di diventare una rock star, la cinquantenne Ricki torna a casa. Riuscirà a farsi amare?

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici di Maria, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza. Italia 1 – Trespass, thriller con Nicolas Cage e Nicole Kidman. Due ricchi coniugi vengono sequestrati in casa da un gruppo di malviventi. La trattativa riservera’ grandi sorprese.

Premium Cinema – Sully, tratto da un fatto di cronaca avvenuto il 15 gennaio del 2009, quando l’aereo pilotato da Chesney “Sully” Sullenberger, con a bordo 155 persone, partito dall’aeroporto di New York e diretto nella Carolina del Nord, è colpito in pieno da uno stormo di uccelli che ne danneggia i motori. Per evitare il peggio, l’ex pilota dell’Air Force, decide per un ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson. L’operazione riesce e tutti si salvano, ma Sully viene messo sotto inchiesta e inizia per lui un calvario tra udienze e sindacati.

Iris – Debito di sangue, avvincente detective-story, diretta e interpretata dal premio Oscar C. Eastwood. L’ultima sfida tra un serial killer e un agente dell’FBI.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Il tuo ex non muore mai, proprio il giorno del suo compleanno, Audrey scopre che il fidanzato Drew è una spia che le affida anche un pericoloso compito, ovvero quello di portare a Vienna una statuetta che salverà i destini del mondo. Megan, la migliore amica di Audrey di certo non intende abbandonarla nel momento del bisogno. Insieme Si imbarcano così in una avventura che le condurrà in giro per mezza Europa, lasciandosi alle spalle morti e feriti. Quello che resta da scoprire è se riusciranno a portare a termine la missione sane e salve..

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto La Corrida)