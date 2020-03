Ascolti tv analisi 3 marzo: Berlinguer punisce Giordano e soprattutto Floris. Iene al top con lo scherzo a Santarelli

In access Amadeus con I Soliti Ignoti a 7,940 milioni alle 21.27 fa il picco della serata su Rai1. Poi Don Matteo sopra quota 6,5 milioni fino alle 22.10 e chiude bottega alle 23.35 superando il 29%. Per la seconda posizione hanno lottato, tra sorpassi e controsorpassi, Iene (boom con lo scherzo) e Pechino.

Ascolti seconda serata: dopo Pechino Express (15% per l’eliminazione degli Inseparabili) la puntata di Porta a Porta sul corona virus rimane davanti al finale de Le Iene..

Niente calcio, ma nella prospettiva di una semifinale di Coppa Italia al giovedì, ieri, martedì 3 marzo, l’ammiraglia pubblica ha proposto in prima serata Don Matteo, vincendo facile. Su Rai1 la puntata caratterizzata dalla presenza straordinaria di Elena Sofia Ricci e Antonio Catania, ha ottenuto 5,918 milioni di spettatori ed il 24,2% di share, trainando Porta a Porta e Bruno Vespa (1,6 milioni di spettatori e 15,54% di share) alla vittoria non scontata contro Le Iene in seconda serata.

Sul podio

Se si considerano gli ascoltarori, sul secondo gradino del podio si è collocato Pechino Express, che ha avuto 2,065 milioni di spettatori e l’8,9%. Se si considera lo share, invece, vengono prima Le Iene (con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a 1,747 milioni di spettatori con il 9,52%). Decisamente un flop è stato 50 sfumature di nero a 1,867 milioni di spettatori e l’8,3% di share su Canale5.

Berlinguer bastona i concorrenti. Con un super inizio pop con Corona, Farinetti e Colonna, e una dose di Sileri e Gismondo

Col corona virus sempre in primo piano, con una scaletta più equilibrata e fluida, Bianca Berlinguer ha vinto nettamente la partita dei talk, puntando in apertura su Mauro Corona, Oscar Farinetti e Antonello Colonna, e poi proponendo tra gli altri anche Pierpaolo Sileri, Massimiliano Fedriga, Mariarita Gismondo, Francesco Boccia, ha conquistato 1,4 milioni di spettatori e il 6,1%.

Su La7 DiMartedì con il solito esercito di presenze (tra gli altri Elsa Fornero, Carlo Cottarelli, Sergio Rizzo, Diego Della Valle, Marco Damilano, Alessandro Sallusti, Raffaele Lupi, Alessandra Moretti, Aldo Cazzullo, Fabrizio Roncone, Marcello Sorgi, Myrta Merlino, Pietro Senaldi) ha portato a casa 1,025 milioni di spettatori e 4,4%.

Su Rete 4 Fuori dal coro, puntando su meno ingredienti e ospiti (Giorgia Meloni, Rita Dalla Chiesa, Gianfranco Vissani, Luisella Costamagna, un’intervista esterna a Pasquale Tridico) ha avuto 944mila spettatori e il 4,8%.

Nel periodo in contrapposizione…

Nel periodo in cui le tre trasmissioni sono andate in onda contemporaneamente, Cartabianca ha avuto 1,4 milioni di spettatori ed il 6,1%, Fuori dal coro 1,067milioni ed il 4,6% e DiMartedì 1,013 milioni ed il 4,37%.

Il grafico racconta che…

In access Amadeus con I Soliti Ignoti a 7,940 milioni alle 21.27 ha fatto il picco della serata su Rai1. Poi Don Matteo ha predicato facile anche al martedì, rimanendo sopra quota 6,5 milioni fino alle 22.10 e chiudendo bottega alle 23.35 superando il 29%. Per la seconda posizione hanno lottato, tra sorpassi e controsorpassi, Iene e Pechino, con il format di Rai2 che ha chiuso in vantaggio al 15% alle 24.00. Le Iene però in apertura hanno sfiorato quasi 3 milioni intorno alle 22.00 con lo scherzo ad Elena Santarelli.

Dopo l’eliminazione degli Inseparabili, la puntata di Porta a Porta sul corona virus è rimasta davanti al finale de Le Iene. Nella sfida dei talk, Berlinguer ha sempre battuto la concorrenza di Giordano e Floris, ieri un po’ sotto le attese e confusionario nel mix ospiti/ temi e diretta/differita.

(Nella foto un momento di Le Iene)