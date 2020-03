Ascolti Tv 3 marzo tutti i dati: Don Matteo 5,9 milioni, Pechino Express 2, 50 sfumature di nero 1,8, Iene 1,7. Berlinguer stacca Floris e Giordano

Ascolti tv, dinamiche: sempre in testa nettamente Don Matteo, va forte anche Vespa. Berlinguer allunga su Floris e Corona

Non c’era il calcio e l’informazione sul corona virus caratterizzava sempre la proposta tv di martedì 3 marzo. Su Rai1 c’era eccezionalmente Don Matteo (giovedì dovrebbe esserci la Coppa Italia su Rai1) e si confrontava con 50 sfumature di nero su Canale5. La griglia prevedeva poi su Rai2 il nuovo capitolo dell’ottava edizione di Pechino Express (eliminati gli Inseparabili) Le stagioni dell’oriente, alle prese con Le Iene su Italia1, mentre erano inevitabilmente focalizzati su Covid-19 Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo, Pechino Express, 50 sfumature di nero, Le Iene

Su Rai Uno la nuova puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nel cast, Elena Sofia Ricci e Antonio Catania come guest star, ha riscosso 5,918 milioni di spettatori ed il 24,2% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione, ha conseguito 1,6 milioni di spettatori e 15,54% di share.

Su Rai2 per la nuova edizione di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e impegnate nel viaggio in avvio 10 coppie (Valerio e Fabrizio Salvatori, gli Inseparabili, ieri eliminati), 2,065 milioni e 8,9% tra le 21.32 e le 23.56, dopo la presentazione a 1,576 milioni e 5,46%. Per Bleed più forte del destino 258mila e 3,58% di share.

Su Canale 5 la pellicola 50 sfumature di nero, con Jamie Dornan, Tyler Hoechlin, Dakota Johnson, Kim Basinger ha riscosso 1,867 milioni di spettatori e 8,3% di share.

Su Italia 1 per Le Iene con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi alla conduzione, ha intrattenuto 1,747 milioni di spettatori con 9,52%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in apertura Mauro Corona e poi in menù anche Oscar Farinetti, Antonello Colonna, Pierpaolo Sileri, Massimiliano Fedriga, Mariarita Gismondo, Francesco Boccia, Francesco Borgonovo, Andrea Scanzi, Antonio Caprarica, Alessio Rossi, 1,413 milioni di spettatori e il 6,1%. Quindi per Linea Notte 573mila e 6,31% di share.

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Elsa Fornero, Carlo Cottarelli, Sergio Rizzo, Diego Della Valle, Marco Damilano, Viola Carofalo, Irene Tinagli, Michel Martone, Alessandro Sallusti, Raffaele Lupi, Don Sigurani, Paola Tommasi, Alessandra Moretti, Aldo Cazzullo, Fabrizio Roncone, Marcello Sorgi, Myrta Merlino, Pietro Senaldi, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,025 milioni di spettatori e 4,4%.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Rita Dalla Chiesa, Gianfranco Vissani, Luisella Costamagna, Pasquale Tridico, Marcello Tavio, 944mila spettatori e 4,78% di share.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,8 milioni di spettatori e il 20,8%, L’Eredità ha riscosso 5,589 milioni di spettatori ed il 25,2%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,088 milioni di spettatori (17,3%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,7 milioni di spettatori ed il 21,6%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 966mila e 4,1%.

Per il Tg1 6,532 milioni di spettatori ed il 25,33%. Su Canale 5 per il Tg5 5,3 milioni e 20,56% di share. Su La7 TGLa7 1,494 milioni di spettatori e 5,73%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: bene Insinna ma anche Bonolis. Vola Gruber, Moreno lotta con Palombelli



Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,127 milioni e 21,9% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,956 milioni e 17,7% di share. Su Rai Due per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Alberto Bagnai, Anna Teresa Palamara e Walter Ricciardi, 1,425 milioni e 5,1%; su Rai3 per Non ho l’età 1,352 milioni e 5,1%, per Un posto al sole 1,875 milioni e 6,7%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Maria Giovanna Maglie, Cesara Buonamici, Pierferdinando Casini, Alessandro De Nicola tra gli ospiti, 1,482 milioni spettatori e 5,5% di share e 1,296 milioni e 4,6%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Simona Bonafè, Massimo Giletti, Beppe Severgnini tra gli ospiti, 1,958 milioni e 7%.

