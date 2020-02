Ascolti Tv 27 febbraio tutti i dati: Don Matteo 5,8 milioni, Inter-Ludogorets 1,9, Mia Martini 1,7, Iene 1,6. Del Debbio e Formigli appaiati

Ascolti tv, dinamiche: corre nettamente avanti la fiction Lux. Va forte Tv8, sorprende il docufilm Fammi sentire bella. Dopo Terence Hill, Vespa e Iene in gara per la leadership.

Il contesto: Don Matteo, due film, Le Iene, il docufilm su Mia Martini, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli, Masterchef, Inter su Tv8 e Sky

In servizio Don Matteo su Rai1, ieri, giovedì 27 febbraio, c’era l’Europa League in chiaro su Tv8 (Inter-Ludogorets ha ottenuto 1,880 milioni di spettatori ed il 7%) e su Sky a influenzare la composizione e le performance della griglia generalista. I film? La pellicola cult 12 anni schiavo era la scelta di Canale 5, mentre c’era il titolo fantasy action Avengers Age of Ultron su Rai2. C’era poi la docustoria di Mia Martini su Rai3, mentre Italia1 aveva di nuovo Le Iene. Su La7 Corrado Formigli si sfidava con Paolo Del Debbio su Rete4 sul tema chiave Covid 19. Completava la griglia, tra le opzioni alternative forti, ma con la concorrenza interna del calcio, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 842mila spettatori e il 3,4%).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo distanzia la partita di Europa League, il docufilm della terza rete, Le Iene, 12 anni schiavo, Avengers. Del Debbio batte di poco Formigli

Su Rai Uno la nuova puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Dario Aita nel cast, ha riscosso 5,8 milioni di spettatori ed il 23,3% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione, ha conseguito 1,435 milioni di spettatori e 12,96% di share.

Va fortissimo Rai3 che batte Le Iene per ascolti

Su Rai Tre per la trasmissione Mia Martini-Fammi sentire bella, il docuflm sulla cantante nel venticinquesimo anniversario della scomparsa, 1,7 milioni di spettatori e 6,6% dalle 21.20 alle 23.18. Per Grazie dei fiori 886mila e 5,45%. Quindi per Linea Notte 545mila e 6,14%.

Su Italia1 per Le Iene Show, con alla conduzione il trio formato da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, 1,635 milioni di spettatori e 8,8% di share, dopo l’anteprima a 1,185 milioni e 4,2%. Quindi per American Dad 513mila e 9,74% e 382mila e 9,67%.

Per il film di Canale 5 solo il 7,2%

Su Canale 5 il secondo passaggio tv di 12 anni schiavo con Brad Pitt e Michael Fassbender tra i protagonisti, ha totalizzato 1,5 milioni di spettatori e il 7,2% di share dalle 21.43 alle 24.23. Per Jacques Cousteau Mio padre il capitano, 268mila spettatori e 3,79%.

Su Rai2 per il film Avengers Age of Ultron, con Robert Downey Junior, Scarlett Johansson, Chris Evans, Cobie Smulders, Chris Hemsworth, 1,065milioni e 4,4%. Per Stracult Live Show 268mila e 2,71%.

Del Debbio batte Formigli

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Giovanni Rezza, Gianmarco Centinaio, Maurizio Belpietro, Matteo Bassetti, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Vittorio Feltri, Sara Manfuso, Vauro Senesi, Massimiliano Salini, Paolo Brosio, Rosanna Lambertucci, Luigi Amicone, 1,041 milioni di spettatori e 5,3% di share dalle 21.28 alle 24.52.

Su La7 per la nuova puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Pier Luigi Bersani, Carlo Calenda, Sabino Cassese, Ilaria Capua, Walter Ricciardi, Oscar Camps, Selvaggia Lucarelli, Andrea Crisanti, Pierluigi Lo Palco, Giordano Riello, Luisa Marchioni, 992mila spettatori e 5% di share tra e le 21.19 e le 24.52.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti: TgR al 14%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,926 milioni di spettatori e il 21,9%, L’Eredità ha riscosso 5,691 milioni di spettatori ed il 26,1%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,828 milioni di spettatori (16,45%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,327milioni di spettatori ed il 20,3%. Su Rai3 Tg3 a 2,492 milioni e 12,58%; TgR 3,2 milioni e 14,12%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 933mila e 3,9%. Su La7 Zona Rossa a 215mila e 1,21%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti a quasi 6,2 milioni

Per il Tg1 6,182 milioni di spettatori ed il 24,85%. Su Canale 5 per il Tg5 4,984 milioni e 19,8% di share. Su La7 TGLa7 1,3 milioni di spettatori e 5,26%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus, Un Posto al Sole e Gruber in luce

Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,859 milioni e 21,57%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,333 milioni di spettatori con uno share del 15,6%. Su Rai Due per il Tg2 1,4 milioni e 5,25%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione Vincenzo Boccia, Silvio Brusaferro, Gabriele Buia e Massimo Galli, tra gli ospiti, 747mila e 2,7% di share. Su Rai3 per Non ho l’età 1,479 milioni e 5,67%, per Un posto al sole 1,8 milioni e 6,52%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Pietrangelo Buttafuoco, Giampiero Mughini, Edoardo Rixi, Giulio Sapelli, ha ottenuto 1,259 milioni e 4,77% e 1,154 milioni e 4,13%. Su La7 per Otto e mezzo, con Guido Brera, Alessandro Sallusti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Scanzi ospiti di Lilli Gruber, 1,839 milioni e 6,73%.

(In apertura Don Matteo ieri su Rai1)