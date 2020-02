Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 27 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 27 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino , intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web… con dei tutor d’eccezione: i The Jackal!

Rai 2 – Speciale – Il nemico invisible, Raidue presenta “Speciale Raidue – Il nemico invisibile”

Rai 3 – Mia Martini – Fammi sentire bella, un racconto a più voci narrato da coloro che con Mimì hanno realmente condiviso la vita e i momenti della sua carriera: dagli esordi all’abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte; dai ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela, alle testimonianze di colleghi e amici, come Caterina Caselli e Dori Ghezzi, e dei grandi autori che per lei hanno scritto canzoni senza tempo.

Rai Movie – Gone – Scomparsa, una donna sospetta che dietro la scomparsa di sua sorella ci sia lo stesso rapitore serial killer che aveva cercato, senza successo, di rapire lei.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – 12 anni schiavo, tre Oscar per l’autobiografia di Solomon Northup, violinista di colore nato libero e poi venduto come schiavo nella Louisiana dell’Ottocento.

Italia 1 – Le Iene Show, inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

Iris – Resa dei conti a Little Tokyo, a contrastare la Yakuza a Los Angeles, sono due poliziotti: un americano cresciuto in Giappone ed un nippo-americano cresciuto in California.

Premium Cinema – What Women Want, Nick Marshall è un pubblicitario di una nota agenzia di Chicago: affascinante, è un seduttore incallito che si è lasciato un matrimonio alle spalle da cui ha una figlia adolescente. Una sera, in seguito ad un incidente domestico, si rende conto di aver acquisito un potere ‘paranormale’ che gli permette di ‘sentire’ tutto ciò che le donne pensano. Nel frattempo al lavoro, è stata assunta nel ruolo di direttore creativo, incarico a cui Nick ambisce da sempre, l’affascinante e spregiudicata Darcy McGuire…

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Inter – Ludogorets, i neroazzurri di Mister Antonio Conte ospitano i Bulgari del Ludogorets, forti dello 0 – 2 rimediato nella gara di andata giocata in Bulgaria.

Nove – Attacco al clan – Caccia ai casalesi, “Per anni ho lottato contro il clan dei Casalesi… insieme a me c’era lo Stato: poliziotti, carabinieri, finanzieri, volontari. Tutti uniti con un unico obiettivo: dare ai cittadini un futuro senza mafia”. Il magistrato antimafia Catello Maresca, per raccontare altre due importantissime indagini di polizia che hanno scardinato uno dei principali clan camorristici attivi in Italia.

Sky Cinema 1 – The Equalizer 2, in un quartiere popolare di Boston, Massachusetts, vive l’ex agente segreto Robert McCall, che ora si guadagna da vivere facendo l’autista. Un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles coinvolge Susan, amica di Robert, alla quale viene affidato il caso e la conduzione delle indagini. Si ritroverà a ricostruire i fatti insieme al collega Dave York, un tempo collega anche di McCall. Nel corso delle indagini però, l’investigatrice cade in un tranello e a quel punto Robert è costretto ad entrare di nuovo in azione.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

