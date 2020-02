Ascolti tv analisi 26 febbraio: Incontrada versione Moccia stoppa Scotti. Sky boom con Champions e IGT

Ha vinto Rai1, in una serata in cui sul corona virus è prevalso lo spazio del racconto istituzionale di Rai Parlamento e Porta a Porta. Ma i contenuti della media company di Milano Santa Giulia ieri hanno avuto per un lungo tratto del prime time il 15% del pubblico all’ascolto, se si considera il dato complessivo della Champions League e si somma con il bilancio free +pay di Italia’s Got Talent.

Ascolti seconda serata: Gerry Scotti, corre davanti al finale di Chi l’ha visto?. e poi anche davanti a Porta a Porta

Rai1 vince con Moccia e Incontrada

La settimana prima al mercoledì c’era stata una grande frammentazione degli ascolti. Ieri, nella serata tv del 26 febbraio si è tornati a una più marcata polarizzazione, ma con tre proposte virtualmente appaiate, o quasi, a giocarsi le posizioni del podio dietro il film di Rai1. L’ammiraglia pubblica ha ottenuto 3,5 milioni di spettatori e il 14,5% di share con il film firmato Federico Moccia, Non c’è campo, con Vanessa Incontrada ed un gruppo di giovanissimi attori protagonisti. Il resto della proposta Rai ha fatto quanto era nelle attese: Su Rai3 Chi l’ha visto? (2, 1 milioni) si è confermato sulle medie stagionali, mentre su Rai2 lo Speciale Rai Parlamento sul corona virus, alla fine, ha portato a casa una quota di ascolti (1 milione) più che dignitosi (la diretta dalla Camera dei Deputati ha sostituito Il cacciatore). Con la Juventus sulla pay, Mediaset ha giocato in difesa: Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,155 milioni di spettatori e l’11%, vincendo in seconda serata; su Italia1 Alice in Wonderland si è attestato a 1,4 milioni ed il 5,85% e su Rete4 Piero Chiambretti con #CR4 La Repubblica delle donne è arrivato a 835mila e 3,95%. Mentre in coda alla graduatoria Andrea Purgatori con Atlantide-Sindrome cinese ha riscosso solo 554mila spettatori e il 2,81% per La7.

Fenomeno di serata è stata così l’offerta pay+ free di Milano Santa Giulia, con il calcio che non ha nociuto alle prestazioni del programma cult di Tv8

Su Sky la sfida Olimpique Lione-Juventus, vinta dai francesi per uno a zero, ha avuto 1,9 milioni di spettatori ed il 7,03%. Se si considerano anche Diretta Gol e Real Madrid-Manchester City (finita con la vittoria fuori casa degli inglesi per due a uno) il totale degli ascolti del torneo sulla pay sale a 2,3 milioni di spettatori e l’8,6% di share, in pratica il secondo contenuto più forte in serata. Mentre la sesta puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent con 1,580 milioni e il 6,5% su Tv8 e 242mila spettatori e l’1% con la prima emissione su SkyUno, si è collocata virtualmente al quinto posto. Ieri quindi Sky ha a lungo detenuto oltre il 15% di share.

(Nella foto un momento di Lione-Juventus)