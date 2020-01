Vanessa Incontrada: «In ogni personaggio che interpreto c’è sempre una parte di me. Sanremo? Sono impegnata in teatro»

Una serie a metà tra road movie e favola nera, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Andrea Porporati, che firma anche soggetto e sceneggiatura.

Ha indossato diverse volte i panni di una madre in tv, in Come una madre, su Raiuno dal 2 febbraio, Vanessa Incontrada interpreta Angela, una donna che dopo aver perso il proprio figlio di 9 anni in un incidente stradale, si ritroverà a salvare e tutelare i due figli di un’amica, morta in circostanze misteriose. Sarà un viaggio attraverso l’Italia delle campagne e delle spiagge, in cerca di una salvezza, braccati dalle forze dell’ordine e dai killer, in cui Angela si ritroverà a fare da madre ai piccoli Bruno e Valentina.

Il cast

Ad affiancare la protagonista, Sebastiano Somma, Ivan Franek, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Fabrizio Contri, Marco Cocci, Simone Montedoro, Jerry Mastrodomenico, con Ninni Bruschetta, e con Eleonora Giovanardi, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, Luigi Diberti e Giuseppe Zeno.

La Incontrada

«Le donne che ho interpretato nelle diverse fiction sono sempre state donne coraggiose, senza paura di lottare, che pur con loro fragilità hanno avuto la determinazione di difendere i valori in cui credevaono», sottolinea l’attrice, volto di punta di una Raiuno che continua a investire su di lei. «Sono felice che la Rai abbia questa fiducia in me – ammette – Non ho chiesto mai perché, mi piace quello che mi propongono, c’è un rapporto molto umano con le persone con cui lavoro. La Rai guarda tante cose e sono felice che in questo piano ci sia anche io». Ma nella scelta dei copioni per la Incontrada una cosa è determinante: l‘emozione del momento. «Mi baso molto sulle mie emozioni, se leggo la storia che mi viene proposta velocemente, come quando di un libro non vedi l’ora di capire come andrà a finire, allora dico sì. Vado molto di istinto. Poi scelgo in base alla regia».

Protagonista accanto a Gigi D’Alessio dello show andato in onda su Raiuno, Vent’anni che siamo italiani, di cui non sa se ci sarà una seconda stagione, la Incontrada, data, come sempre, per certa sul palco dell’Ariston, ha però preferito la commedia teatrale Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?, scritta e diretta da Gabriele Pignotta con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi. «Il teatro ha tempi lunghi – ammette – Siamo in scena tutti i i giorni in giro per l’Italia, non c’erano i tempi per Sanremo. Mi devo concentrare nella tournée». In Come una madre, in onda poco prima del Festival di Sanremo, la Incontrada si trova ancora a indossare i panni di una madre, a cui ha dato molto del suo vissuto, come lei stessa conferma in questa intervista a TvZoom.

Tiziana Leone

(nella foto Vanessa Incontrada)