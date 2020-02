Stasera in Tv: cosa vedere martedì 25 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 25 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – I nostri figli, Elena, madre di tre figli, originaria di un piccolo paese in Sicilia, viene assassinata dall’ex marito. Il cugino di lei, Roberto, che negli anni si è costruito una vita a Senigallia, decide di prendere in affidamento i tre orfani, altrimenti destinati a una casa famiglia. Insieme con la moglie Anna si fa carico del mantenimento dei tre nipoti, che si aggiungono agli altri due figli della coppia. L’adattamento dei tre bambini alla nuova realtà è complesso e conflittuale. A causa della crisi economica e di alcuni passi falsi in ambito lavorativo, Roberto perde la sua attività. Il contraccolpo sul bilancio della famiglia è pesante. Roberto e la moglie si arrangiano per garantire ai cinque ragazzi il sostentamento…

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Aspirante vedovo, il giovane Alberto Nardi è un imprenditore a cui è riuscito solo un buon colpo: sposare la ricca industriale Susanna. Ma la pazienza della moglie sembra essere arrivata al limite.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Napoli – Barcellona, in diretta dal San Paolo, la squadra di Rino Gattuso affronta il Barcellona di Leo Messi.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Iris – Chisum, grande allevatore del New Mexico, nella contea di Lincoln, John Chisum (John Wayne) ha sempre dovuto combattere, e combattere deve ancora, e ancora, e ancora… Con l’aiuto di Billy the Kid (Geoffrey Deuel) e Henry Tunstall (Patrick Knowles) cerca di combattere un vicino prepotente e ambizioso, Lawrence Murphy (Forrest Tucker) che vuole impossessarsi di tutte le ricchezze della regione. Dopo un bagno di sangue, con perdite in entrambe le fazioni, si ristabilisce la pace ma niente sarà più come prima, Chisum, indomito, contempla lo sfacelo. Ispirato a un episodio vero, narrato da Andrew J. Fenady in “Lincoln County Cattle War”. Una delle 14 versioni della vita del bandito Billy the Kid (1859-1881).

Premium Cinema – Dark Shadows, nell’anno 1752, Joshua e Naomi Collins, insieme al loro giovane figlio Barnabas, salpano da Liverpool, Inghilterra, per cominciare una nuova vita in America. Ma anche un oceano non basta per sfuggire alla misteriosa maledizione che affligge la famiglia. Due decenni passano e Barnabas ha il mondo ai suoi piedi, o almeno la città di Collinsport, Maine. Barnabas, signore di Collinwood Manor, è ricco, potente e un esperto playboy, finché non commette il terribile errore di spezzare il cuore di Angelique Bouchard…

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – La tata dei desideri, David è un uomo di successo ma, da quando sua moglie è morta in un incidente, ha non poche difficoltà a gestire i suoi due figli: Emily, teenager ribelle, e Ben, il più piccolo di casa. La coppia è riuscita nell’impresa di far scappare a gambe levate ben 20 tate. Tutto camboa con l’arrivo di Kate Hewitt. La giovane, che sogna di diventare un’insegnante e si occupa del padre malato, pare ben determinata a non soccombere alle angherie subite. In breve Kate riesce a conquistare sia Ben che suo padre David. Ma rimane l’ultimo scoglio: Emily…

Nove – L’amore infedele, Edward e Connie Sumner sono felici. Felici di stare insieme, di vivere in campagna per distaccarsi dalla vita frenetica di New York. Hanno un figlo di otto anni che adorano. L’apparente equilibrio dei due verrà ben presto sconvolto da un incontro.

Sky Cinema 1 – Spectre, capitolo numero ventiquattro della saga dedicata all’agente segreto 007, con Daniel Craig per la quarta volta nei panni del protagonista: James Bond, eseguendo gli ordini di M, si reca a Città del Messico per uccidere un certo Sciarra, membro di un’organizzazione criminale che trama un attentato. Intanto, il nuovo capo del Centro per la Sicurezza Nazionale mette in dubbio l’operato di M e le missioni condotte da Bond, che invece aggiunge tasselli alla fitta trama dell’organizzazione criminale conosciuta come Spectre.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Leo Messi)