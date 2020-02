Ascolti tv analisi 25 febbraio: Napoli-Barca fa il pieno free e pay, Pechino e Berlinguer opzioni vincenti

Ascolti tv seconda serata: dopo il match in testa la fiction in replica su Rai1, quindi Pechino Express (15,3% per l’eliminazione dei Palermitani) e il finale de Le Iene Show (18%).

Un pareggio con un gol per tempo – a Dries Mertens ha risposto Antoine Griezzmann – ha prodotto la vittoria facile dell’ammiraglia Mediaset e la buona prova di Sky. Il San Paolo ieri – martedì 25 febbraio – era pieno zeppo nonostante aleggiasse la paura del corona virus, pandemica in tv.

Su Canale5 Napoli-Barcellona ha riscosso 6,4 milioni di spettatori e il 23,5% di share, con il primo tempo a 6,649 milioni e 23,22% ed il secondo tempo a 6,186 mln e 23,86%. Inoltre sono stati ben 1,191 milioni gli spettatori (4,4%) che hanno seguito questa partita su Sky. Sulla pay, in particolare la serata Champions League, comprendente anche Chelsea-Bayern Monaco e Diretta Gol, ha avuto circa 1,4 milioni di spettatori con il 5,1%, facendo meglio dei talk d’informazione della generalista.

Incontrada in replica fa una buona difesa

Rai1 si è difesa bene ed ha fatto un ottimo gioco di squadra, consentendo la buona prestazione di Rai2. La replica della fiction I Nostri figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, ha conquistato 3,222 milioni di spettatori e il 13% di share.

Pechino attacca Le Iene e vince

Costantino Della Ghardesca, invece, con la terza puntata di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con i Palermitani Annandrea Vitrano e Claudio Casisa ieri eliminati, ha conquistato 2,176 milioni e 9,42% tra le 21.32 e le 23.56, rimanendo agli stessi livelli di sette giorni prima e battendo la concorrenza de Le Iene versione Nicola Savino/Alessia Marcuzzi. Proponendo tanti servizi sull’epidemia montante, il programma di Italia 1 tra le 21.54 e le 25.08 ha totalizzato 1,549 milioni di spettatori con l’8,96%, dopo la presentazione a 1,955 milioni e 6,87% (fino alle 21.54).

Bianca piace alle donne, ma anche a chi fa zapping dopo la Coppa

Con i maschi fortemente impegnati sul calcio, tra i talk ha avuto la meglio Bianca Berlinguer, mentre sono arrivati molto vicini Giovanni Floris e Mario Giordano (in sovrapposizione Berlinguer 4,77%, Floris 4,49%, Giordano 4,44%). La Berlinguer però, oltre che nella prima fase, è prevalsa nella prima fase è prevalsa anche dopo la fine del match del San Paolo (azzeccata la scelta di prevedere Ilaria Capua in quella fase).

Su Rai Tre #Cartabianca, ha puntato su Mauro Corona e poi ha proposto in menù, tra i vari ospiti, anche Walter Ricciardi, Maurizio Landini, Francesco Passerini, Stefano Bonaccini, Attilio Fontana, Gerardo Greco, Ilaria Capua, Pierpaolo Sileri, ottenendo 1,1 milioni di spettatori e il 4,85% dalle 21.30 alle 24.03 dopo l’apertura a 929mila e 3,25%.

Su La7 per DiMartedì, ha aperto con Marco Damilano e Gianrico Carofiglio, ha continuato con Roberto Gualtieri, Pasquale Tridico, Elsa Fornero, e poi ha ospitato tra gli altri Sergio Rizzo, Pietro Senaldi, Maura Gancitano, Vittorio Sgarbi, Giorgio Palù, Luca Sofri, Lucia Azzolina, Debora Rasio, Elena Donazzan. Così confezionato il programma ha avuto 1,041 milioni di spettatori e 4,5%.

Su Rete 4 Fuori dal coro, con Mario Giordano ha aperto con Pierluigi Bersani e poi ha avuto Luca Zaia, Vittorio Feltri, Nicola Porro, Iva Zanicchi e Alessandro Meluzzi, conquistando 970mila spettatori e 4,61% di share dalle 21.31 fino alle 24.26.

Il grafico racconta che… Picchi con Mertens, i Palermitani e l’ultimo servizio de Le Iene

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access Napoli-Barca tocchi 7 milioni sul gol di Dries Martens nel primo tempo, con I Soliti Ignoti a 6 milioni alle 21.31. La partita di Canale 5 è rimasta leader anche durante la pausa e nel finale di gara, dopo il pareggio di Antoine Griezzman, è arrivata a 6,8 milioni alle 22.40. Terminato il match è passata in testa la fiction in replica su Rai1, I Nostri figli, al 17,7% alle 23.26. Subito dopo ha dominato Pechino Express fino alle 23.55 (15,3% per l’eliminazione dei Palermitani), poi però c’è stato un momento di vantaggio di Porta a Porta e quindi del finale de Le Iene Show (18%).

(Nella foto un momento di Pechino Express)