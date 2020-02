Ascolti tv analisi 23 febbraio: Effetto Covid, Ranieri non sfonda, D’Urso (Conte e Morgan) e Fazio (Conte e Burioni) vicini, ok Giletti

Ascolti in sovrapposizione 21.16-23.44: Rai2 a 2,415 milioni e 10,29% e Canale 5 a 2,698 milioni e 11,5%.

Il virus dilaga anche in tv

C’era soprattutto il corona virus, protagonista in tv nella giornata e nella serata di domenica 23 febbraio. Ha chiuso gli stadi, azzerato o quasi il pubblico dal vivo dei contenitori e dei talk, costretto le reti a trasmissioni speciali, mandando in giro per l’etere il premier Giuseppe Conte dal primo pomeriggio al prime time. Rai1 ha fatto bene con Mara Venier al pomeriggio (il premier è stato presente solo nella fase finale della trasmissione), portando a casa il 21% ed il 20% di share. E poi sulla prima rete ha fatto da riferimento il Tg1 delle 20.00, capace di ottenere oltre 6,7 milioni di spettatori ed il 27,2%. Molto più forte del solito è andato lo Speciale Tg1 (1,776milioni e 16,13%), di solito annientato dalla seconda parte di Live Non è la D’Urso. Non ha fatto un esordio fulminante, forse proprio per il clima ed il contesto, La Vita Promessa2: su Rai1 la fiction con Luisa Ranieri protagonista si è fermata a 4,564milioni di spettatori ed il 19,2%, lasciando comunque a netta distanza la concorrenza.

Conte ovunque

Col Covid-19 in giro, una scelta interessante l’hanno fatta sia Barbara D’Urso che Fabio Fazio e Massimo Giletti, ciascuno dedicando una quota diversa d’informazione di servizio all’emergenza: la D’Urso ospitando a Live il premier, ma poi virando abbondantemente sui suoi casi soliti (Morgan alla macchina della verità, Lugi Favoloso, Pietro Delle Piane e gli eccessi di Vittorio Sgarbi non sono mancati in scena); Che tempo che fa ha proposto Conte, ha insistito a lungo su Roberto Burioni, si è collegato con il governatore lombardo Attilio Fontana, ha dato spazio a due sindaci della cosiddetta zona rossa; un pesò un po’ minore così sono parsi avere i passaggi più leggeri (Massimo Moratti, Elettra Lamborghini, Pinguini Tattici Nucleari, nonché ovviamente Luciana Littizzetto); Giletti è partito a bomba con Matteo Salvini critico sull’operato del governo, poi ha fatto reagire Conte sulle tesi del segretario leghista, prima dibattere sia sul corona virus che su altri temi cari al programma.

In tutti e tre casi si sono registrate buone prestazioni: su Rai2 Che tempo che fa 2,686 mln e 10,6%; su Canale5 Live Non è la D’Urso a 3,3 milioni e 12,27 e poi a 2,174 mln e 13%. Su La7 Non è L’Arena a 1,2 milioni e 7%, ma con la prima parte a 1,8 mln e 6,8%.

In questo contesto così complesso alla fine è migliorata la prestazione di Rai Tre che con Amore Criminale. Veronica Pivetti ha ottenuto 1,3 milioni di spettatori e il 5,4%. Mentre è stato abbastanza contraddittorio su Rete4 l’andamento dell’approfondimento lasciato nella mani di Veronica Gentili. Stasera Italia WE ha fatto una buona prestazione (1,389 mln e 5,35% e 1,450mln e 5,43%) nella sua collocazione standard, ma poi è stata abbandonata in prima serata (Speciale Stasera Italia 723mila e 3%).

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come I Soliti Ignoti abbia fatto un picco da 6,4 milioni alle 21.27 con il 23,7%. Poi il passaggio del premier Giuseppe Conte porta a casa 4 milioni circa sia su Rai2 che su Canale 5. La fiction La Vita Promessa2 ha corso sempre tra quota 4,5 e milioni fino alle 23.10, col finale della prima puntata al 22,3% alle 23.29. L’ascolto di Live Non è la D’Urso ha danzato a lungo tra la linea dei 3 milioni e quella dei 3,5 milioni con Morgan in pista, mentre Massimo Giletti ha toccato con Matteo Salvini e poi è arrivato a 2,6 milioni col premier.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Live)