Stasera in Tv: cosa vedere domenica 23 febbraio 2020

Su Rai 1 “La vita promessa”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Amore criminale”, su Rete 4 “Vendetta: Una storia d’amore”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Kong: Skull Island”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “Escape Plan 3”, su Fox “The Big Bang Theory.”, su Premium Cinema “Aquaman” su Iris “SCent of a Woman”, su Rai Cinema “Biancaneve”

I programmi di stasera in tv di 23 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – La vita promessa, New York, 1937. La famiglia Rizzo ha una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy e, nonostante le dolorosissime perdite che ha dovuto affrontare, sembra aver trovato finalmente la vita promessa in America. Carmela, infaticabile, è sempre l’anima dell’intera famiglia e a lei fanno riferimento tutti, a partire da Rocco. Tutto sembra andare per il meglio, dunque, ma il destino è sempre in agguato.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Amore criminale, Guerrina è una donna di cinquant’anni, che vive a Cà Raffaello, un piccolo centro di poco più di cento persone, nella provincia di Arezzo. Da tutti viene descritta come una donna schiva e triste, solitaria e poco socievole, mentre Mirco, il marito, è un uomo semplice, disoccupato da tempo, dedito all’abuso di alcol da tanti anni. La nascita di un figlio con problemi di salute e la morte di un secondo figlio segnano in modo profondo le loro fragili vite tanto, che le incomprensioni e le difficoltà economiche che sopraggiungono con gli anni, trasformeranno il loro matrimonio in una convivenza forzata, fatta di silenzi e consuetudini. A sconvolgere la monotonia del loro matrimonio e del piccolo paesino di provincia, sarà l’arrivo di Padre Graziano, il nuovo parroco del paese. Guerrina, grazie alle attenzioni del frate congolese, riscopre la propria femminilità, e crede che ci sia anche per lei la possibilità di un nuovo amore. Ma le cose non andranno così.

Rai Movie – Biancaneve, Alla morte del Re, la perfida Regina usurpa il trono destinato alla Principessa Biancaneve. La fanciulla, abbandonata nella foresta, si allea con 7 nani che l’aiuteranno a contrastare i piani della Regina cattiva e a trovare l’amore con il Principe

Mediaset

Rete 4 – Vendetta: una storia d’amore, Un veterano della Guerra del Golfo, Nicolas Cage, decide di vendicare una donna che dopo essere stata stuprata, ha visto i suoi aggressori rimessi in liberta’.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Kong: Skull Island, spettacolare reboot del franchise di King Kong, con un cast stellare. La leggendaria Isola dei Teschi cela pericolose insidie.

Iris – Scent of a Woman, Premio Oscar e 3 Golden Globes per il film sull’amicizia tra un giovane studente ed un odioso ufficiale cieco in un viaggio verso New York.

Premium Cinema – Aquaman, Atlanta, regina di Atlantide e Tom il guardiano del Faro hanno un figlio: Arthur. Essendo un unione clandestina, pur di proteggere suo figlio, Atlanna accetterà di farsi giudicare nella città subacquea, che la giustizierà consegnandola al più feroce dei popoli sottomarini. Arthur cresce imparando in segreto da Vulko, consigliere del re e di suo figlio Orm, i segreti di Atlantide e compierà gesta eroiche in mare, come salvare un sottomarino da un team di pirati. Qualcosa va storto e la situazione si fa pericolosa..

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, Camionisti in trattoria riparte con chef Misha. Oggi si trova in Piemonte per scoprire il segreto della ristorazione nord-occidentale.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Escape Plan 3, Ray Breslin viene incaricato di salvare la figlia rapita di un magnate di Hong Kong, ma riceve una minaccia da Lester Clark jr., figlio del precedente socio in affari di Ray, che gli promette vendetta. Intervengono però in soccorso di Ray, Bao Yung e Shen Lo, due esperti di sicurezza di Hong Kong: il primo si sente in colpa per non essere riuscito a salvare la donna, il secondo formidabile artista marziale che si scoprirà avere un interesse molto personale verso la vittima del rapimento..

(Nella foto Che Tempo Che Fa)