Corona Virus, Burioni stasera da Fabio Fazio

Domenica calda in tv, quella del 23 febbraio, con le notizie di cronaca su Covid-19 a ritmare anche gli spazi sui contenitori e, infine, quelli di prima serata. Alle ore 21.00 su Rai2 durante l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck nel cast, previsto un aggiornamento sulla situazione. Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni parleranno del Coronavirus, con collegamenti con le zone interessate dal contagio. Gli altri ospiti annunciati sono l’imprenditore Massimo Moratti, presidente di Saras ed ex presidente e proprietario dell’Inter, che ha guidato per 18 anni, durante i quali ha firmato uno storico triplete nel 2010 e vinto 16 trofei; Giorgio Panariello, da marzo a teatro con lo spettacolo “La favola mia” per celebrare il suo 60° compleanno e i 20 anni di carriera; Elio Germano, protagonista del nuovo film di Giorgio Diritti, “Volevo nascondermi”, in cui interpreta Antonio Ligabue; in studio con lui lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; Pinguini Tattici Nucleari, la band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, dove è arrivata terza col brano Ringo Starr, al vertice dell’airplay radiofonico; il sindacalista italo-ivoriano dell’USB Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti e dallo scorso 11 febbraio in marcia con “Il cammino dei bisogni”; la conduttrice televisiva e radiofonica Aurora Ramazzotti; la modella di origine senegalese Maty Fall Diba, protagonista della copertina di Vogue Italia.