Ascolti tv analisi 20 febbraio: Don Matteo al top, Timi ultra flop. Del Debbio controlla Formigli

Ascolti talk: con la Meloni on air, Formigli sorpassa momentaneamente Del Debbio. Rita Dalla Chiesa, le polemiche tra preti sui rom, Cruciani, hanno fatto lievitare il rendimento notturno di Dritto e Rovescio fino al 10%.

E’ tornato a pedalare Matteo Bondini per Rai1. E Sky ha proposto la doppia opzione in griglia: il calcio dell’Europa League in chiaro e a pagamento, Masterchef su SkyUno. Niente di strano così che ieri – giovedì 20 febbraio – in molti abbiamo scelto una programmazione tattica. Tutte le previsioni più ovvie, così, degli uffici marketing, hanno finito per avverarsi.

Ha vinto Don Matteo con 5,8 milioni di spettatori ed il 26,5%. Sul secondo gradino del podio si è collocata la seconda visione di Canale 5: Mamma o papà? ha avuto solo 2,158 milioni di spettatori ed il 10,2% di share.

Su Italia1 non hanno fatto un risultato per niente esaltante Le Iene (1,437 milioni di spettatori ed il 8,8%), ma il loro avversario diretto, Rai2, è andato molto peggio: si può considerare molto sotto le attese il bilancio del film Passangers, a 881mila spettatori e il 3,9% di share.

Ma torniamo alla pay, che con il calcio ha tolto target maschile ai talk e con il talent culinario ha risicato le prestazioni dei programmi femminili e familiari.

Roma-Gent – se si sommano prestazioni free e pay – ha avuto 1,951 milioni di spettatori ed il 7,8%. Su Tv8 la partita di Europa League, vinta dai giallorossi per uno a zero, ha ottenuto 1,3 milioni di spettatori ed il 5,3%. Su SkyUno, invece, il pubblico di flusso della nuova puntata di Mastechef 9, caratterizzata dall’eliminazione di Francesca e Luciano è stato di 725mila spettatori con il 3,2% di share.

Del Debbio, con Gelmini e Dalla Chiesa, batte Formigli, con Sala e Meloni, ma…

Equilibri chiari tra le proposte di approfondimento. Paolo Del Debbio non aveva grandi ospiti e poche idee nuove ma ha vinto: Dritto e Rovescio con Mariastella Gelmini, Silvia Sardone, Emanuele Fiano, Rita Dalla Chiesa, Don Bizzotto, Padre Ariel, Giuseppe Cruciani, ha conquistato 966mila spettatori ed il 5,4% di share tra le 21.29 e le 24.50.

A Piazzapulita, Corrado Formigli ha aperto con Beppe Sala e poi ha litigato con Giorgia Meloni, quindi a coordinato il confronto teso tra Elly Schlein e Riccardo Molinari. Il programma ha avuto però solo 783mila spettatori e il 4,4% di share tra e le 21.23 e le 24.57.

In coda, ha fatto avverare in pieno la promessa del titolo, Filippo Timi. Skianto è crollato a hanno avuto solo 285mila spettatori e 1,3%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come I Soliti Ignoti faccia un picco da 7 milioni circa alle 21.26. Subito dopo Don Matteo ha viaggiato sopra la linea dei 6,5 milioni fino alle 22.30, toccando nel finale il 32% alle 23.38. Subito dopo è stata in testa Porta a Porta e solo dopo le 24.20 Le Iene sono passate al comando nella fase più notturna. Formigli ha dato il meglio con Sala e Meloni, ma è stato con la leader di Fratelli d’Italia che ha superato momentaneamente la concorrenza più diretta. Rita Dalla Chiesa, le polemiche tra preti sui rom, hanno fatto lievitare il rendimento notturno di Dritto e Rovescio fino al 10%.

Emanuele Bruno

(Filippo Timi nella foto)