Inter e Roma alla sfida dei sedicesimi di finale di Europa League

Due le squadre italiane in corsa, Inter e Roma, con i nerazzurri in campo alle 18.55 a Razgrad, in casa dei bulgari del Ludogorets, mentre i giallorossi giocheranno alle 21 all’Olimpico, ospitando i belgi del Gent, con diretta anche in chiaro su TV8.

G iovedì 20 febbraio, torna l’Europa League, con gli incontri validi per l’andata dei sedicesimi di finale.

Due le squadre italiane in corsa, Inter e Roma, con i nerazzurri in campo alle 18.55 a Razgrad, in casa dei bulgari del Ludogorets, mentre i giallorossi giocheranno alle 21 all’Olimpico, ospitando i belgi del Gent, con diretta anche in chiaro su TV8. Inoltre, i match di Inter e Roma andranno in onda anche sul digitale terrestre. Alle 18.30 e alle 23, studi pre e post partita con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani.



EUROPA LEAGUE (andata sedicesimi di finale)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

ore 18.55

Ludogorets-Inter Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Matteo Barzaghi; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Bruges-Manchester United Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Getafe-Ajax Sky Sport 255 (satellite e fibra) telecronaca Massimo Tecca; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Eintracht F.-Salisburgo Sky Sport 256 (satellite e fibra) telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Geri De Rosa

Diretta Gol Europa League Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Copenaghen-Celtic Glasgow telecronaca Gaia Brunelli

Cluj-Siviglia telecronaca Lucio Pizzica

Sporting L.-Basaksehir telecronaca Davide Polizzi

Shakhtar Donetsk-Benfica telecronaca Dario Massara

ore 21

ROMA-Gent Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) (anche in chiaro su TV8) telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani, bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol Dario Massara

Olympiacos Pireo-Arsenal Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e fibra) telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Wolverhampton-Espanyol Sky Calcio 255 (satellite e fibra) telecronaca Antonio Nucera; Diretta Gol Geri De Rosa

Bayer Leverkusen-Porto Sky Sport 256 (satellite e fibra) telecronaca Marco Frisoli; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Diretta Gol Europa League Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Wolfsburg-Malmoe telecronaca Alessandro Sugoni

AZ Alkmaar-Lask telecronaca Davide Polizzi

Apoel Nicosia-Basilea telecronaca Lucio Rizzica

Rangers Glasgow-Braga telecronaca Daniele Barone

(nella foto una partita della Roma)