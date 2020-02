Ascolti Tv 20 febbraio tutti i dati: Don Matteo 5,8 milioni, Mamma o papà? 2,1, Iene 1,4, Roma-Gent 1,3 (1,9 se si somma la pay)

Ascolti tv, dinamiche: corre nettamente avanti la fiction Lux, dopo Terence Hill le Iene e Vespa in gara per la leadership

Il contesto: il ritorno di Don Matteo, due film, Le Iene, Filippo Timi su Rai3, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli, Masterchef, l’Europa League in chiaro e a pagamento



Di nuovo in servizio in Don Matteo su Rai1, ieri, giovedì 20 febbraio, visitato dal Papa, era l’Europa League in chiaro su Tv8 (Roma-Gent ha ottenuto 1,329 milioni di spettatori ed il 5,3%, con l’emissione pay spettatori complessivi a 1,951 mln e 7,8%) a influenzare la composizione della griglia generalista. I film? La commedia Mamma o papà? con Paola Cortellesi e Antonio Albanese era la scelta di Canale 5, mentre c’era la pellicola distopica Passengers su Rai2. C’era poi la seconda puntata del flop Skianto su Rai3, mentre Italia1 aveva di nuovo Le Iene. Su La7 Corrado Formigli si sfidava con Paolo Del Debbio su Rete4. Completava la griglia, tra le opzioni alternative forti, ma con la concorrenza interna del calcio, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 711mila spettatori e il 3,6%, in flessione di mezzo punto con la puntata che ha eliminato Francesca e Luciano).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo distanzia Cortellesi e Albanese, Le Iene e la partita di Europa League su Tv8

Su Rai Uno la nuova puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Dario Aita nel cast, ha riscosso 5,839 milioni di spettatori ed il 26,5% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione, ha conseguito 1,133 milioni di spettatori e 13,98% di share.

Su Canale 5 il secondo passaggio tv di Mamma o papà?, con Antonio Albanese e Paolo Cortellesi tra i protagonisti, ha totalizzato 2,158 milioni di spettatori e il 10,2% di share. Per Klimt & Schiele Eros e Psiche, 311mila spettatori e 4,63%.

Su Italia1 per Le Iene Show, con alla conduzione il trio formato da Roberta Rei, Veronica Ruggeri e Nina Palmieri, 1,437milioni di spettatori e 8,8% di share, dopo l’anteprima a 1,289 milioni e 4,87%. Quindi per American Dad 456mila e 10%.

Del Debbio batte il film di Rai2 e Formigli

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Mariastella Gelmini, Silvia Sardone, Emanuele Fiano, Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani, Karima Moual, Vincenzo Petrone, Daniela Santanchè, Rita Dalla Chiesa, Alessandro Meluzzi, Sara Manfuso, Vauro Senesi, Don Bizzotto, Padre Ariel, 966mila spettatori e 5,4% di share dalle 21.28 alle 24.49.

Su Rai2 per il film Passengers, con Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, 881mila e 3,9%. Per il film Stracult Live Show 244mila e 2,36%.

Su La7 per la nuova puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Beppe Sala, Giorgia Meloni, Ellie Schlein, Riccardo Molinari, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli e Antonio Padellaro, Michela Marzano, Elisa Isoardi, 783mila spettatori e 4,41% di share tra e le 21.23 e le 24.57.

Timi si skianta all’1,3%

Su Rai Tre per la seconda puntata di Skianto, con Filippo Timi alla conduzione e impegnati con lui in un viaggio nei Sanremo passati e nella tv vecchia maniera anche Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Petra Magoni, Ornella Vanoni, Alba Parietti e Iaia Forte, 285mila spettatori e 1,3% dopo la presentazione a 444mila e 1,69%. Per Grazie dei fiori 315mila e 2,2%. Quindi per Linea Notte 247mila e 3,2%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,648 milioni di spettatori e il 21,31%, L’Eredità ha riscosso 5,4 milioni di spettatori ed il 25,8%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,776 milioni di spettatori (17,04%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,004 milioni di spettatori ed il 19,8%. Su Rai3 Tg3 a 1,877 milioni e 9,92%; TgR 2,354 milioni e 10,82%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 913mila e 4%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avantiquattro punti



Per il Tg1 5,358 milioni di spettatori ed il 22,4%. Su Canale 5 per il Tg5 4,458 milioni e 18,45% di share. Su La7 TGLa7 1,172 milioni di spettatori e 4,86%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti cinque punti. Un posto al sole va più tardi causa Skianto annunciato, Gruber vince facile tra i talk con Monti, Mieli e Travaglio



Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,6 milioni e 21,31%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,380 milioni di spettatori con uno share del 16,6%. Su Rai Due per il Tg2 1,493 milioni e 5,88%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e Simone Cristicchi, Marino Micic, Giovanni Oliva e Giuseppe Parlato tra gli ospiti, 834mila e 3,14% di share. Su Rai3 per Nuovi eroi 1,117 milioni e 4,53% e 1,476 milioni e 5,7%, per Un posto al sole 1,650 milioni e 6,2%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Red Ronnie, Teresa Villanova, Pietrangelo Burttafuoco, Susanna Ceccardi, Fausto Bertinotti, ha ottenuto 1,289 milioni e 5,12% e 1,142 milioni e 4,31%. Su La7 per Otto e mezzo, con Marco Travaglio, Mario Monti e Paolo Mieli ospiti di Lilli Gruber, 1,742 milioni e 6,67%.

(In apertura Don Matteo ieri su Rai1)