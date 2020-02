Ascolti tv 17ebbraio digital e pay: Milan-Toro al 4% e Serenity allo 0,8% su Sky. Rientro ok di Dalla Zorza

Su Sky Cinema Uno Serenity ha conseguito 199mila spettatori. Tra le native digitali free in prima serata: Su RaiMovie Rio Conchos 450mila e 1,8%. Su Nove Little Big Italy 393mila e 1,5%. Su Rai4 Freaks 315mila e 1,2%. Su La5 Rosamunde Pilcher 304mila con l’1,2%.

Ascolti native digitali free in access: Su Tv8 Guess my age 635mila e 2,36%. Su La5 la replica di Uomini e Donne 535mila e 2,1%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti 447mila e 1,72%.

Sulla pay calcio, cinema e format

Serata tv caratterizzata dai successi de L’Amica Geniale 2 in prima serata e GfVip in seconda serata quella del 17 febbraio. Su Sky Cinema Uno Serenity L’Isola dell’inganno con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jason Clarke ha conseguito 199mila spettatori e lo 0,8%. Su SkyUno Bruno Barbieri 4 Hotel a 46mila e 0,2%. Inoltre per la Serie A il posticipo Milan-Torino ha avuto 1,076 milioni di spettatori e il 4%.

Tra le digital free vince Rai Movie su Nove

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su RaiMovie Rio Conchos a 450mila e 1,8%. Su Nove Little Big Italy a 393mila spettatori e 1,5%. Su Rai4 Freaks a 315mila e 1,2%. Su La5 Rosamunde Pilcher 304mila spettatori con l’1,2%. Su Tv8 Rocky Balboa a quota 286mila spettatori con l’1,2%. Su Rai Premium La dottoressa dell’isola a 284mila spettatori e 1,1%. Su Real Time Vite al limite a 283mila e 1,1%. Su Iris 1921 –Il mistero di Rockford 272mila e 1,2%. Su 20 10.000 A.C. 254mila e 1%. Su Top Crime CSI NY a 225mila e 0,9%. Su Cine 34 Paulo Roberto Cotechinho a 184mila e 0,7%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 115mila spettatori e 0,5%. Su Rai Gulp Il collegio a 104mila e 0,4%. Su Rai Storia Io sono Venezia a 103mila spettatori e 0,4%.

In access: vince Papi su De Filippi e Dalla Zorza

Su Tv8 Guess my age 635mila spettatori con 2,36%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 535mila spettatori con il 2,1%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti 447mila e 1,72%. Su 20 The Big Bang Theory a 348mila spettatori e 1,3%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 331mila e 1,4%. Su Iris Walker texas ranger 297mila e 1,15%. Su Rai4 Criminal Minds 311mila e 1,2%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 290mila spettatori con l’1,1%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 525mila spettatori e 2,3%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 190mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 132mila spettatori e 1%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 334mila spettatori e 2,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Milan-Torino)