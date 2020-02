Ascolti tv analisi 17 febbraio: L’amica geniale rimane fenomenale. Signorini si consola a mezzanotte

Ascolti GfVip: 4,250 milioni con la polemica tra Antonella Elia e Patrick, 28% con la famiglia Ciavarro, 31% con i tre nuovi ingressi al femminile, 33% con le nomination

Una forza consolidata

Va forte anche il secondo appuntamento con L’Amica Geniale2. Il primo lancio, trainato da Sanremo, aveva ottenuto su Rai1 ben 6,853 milioni di spettatori e il 29,3% di share, con il primo episodio a 7,098 milioni e 27,98% ed il secondo a 6,452 milioni e 32%, rimanendo in linea con il bilancio della prima stagione. Alla nuova prova, quella di ieri dell’assestamento, della verifica (non banale), lunedì 17 febbraio il prodotto diretto da Saverio Costanzo ha tenuto perfettamente botta: 6,560 milioni di spettatori e il 27,8% di share (in flessione controllata di un punto e mezzo) nella media della serata, con il primo episodio a 6,841 milioni e 26,1% ed il secondo a 6,235milioni e 30,42%. In una stagione 2019-2020 in cui la produzione di fiction di Viale Mazzini ha spesso dovuto pagare dazio alle nuove abitudini di fruizione, avendo numeri in calo, la storia scritta da Elena Ferrante sta fin qui mantenendo tutti i crismi del programma evento. Un esito in qualche misura corroborato dalla buona difesa operata da Canale5. Ieri il Gf Vip è pure lievemente cresciuto: la puntata che ha portato alla eliminazione di Serena Enardu e che è stata contraddistinta dall’ingresso di tre nuove concorrenti (Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati), ha avuto 3,319 milioni e il 19,5% tra le 21.47 e le 25.21 (in crescita di due decimali), stravincendo in seconda serata, da quando, cioè, dopo avere toccato il 34%, Storia del nuovo cognome ha chiuso i battenti. A quel punto il dato di share di Canale 5 a cominciato a crescere superando il 33% appena prima dell’una di notte.

Gli altri sotto il 6

Molto lontane dalle ammiraglie hanno navigato le altre proposte generaliste, a quota non molto superiori al milione di spettatori e con il terzo programma in graduatoria, su Italia 1 il film Fast & Furious5 (1,334 milioni di spettatori con il 5,9% di share), che come tutte le altre in gico non è arrivato nemmeno al 6%. Sostanzialmente affiancati hanno corso Rai2, Rai3 e Rete4: il telefilm 911, ha avuto 1,188 milioni di spettatori e il 5,0%; un considerevole calo è stato quello di Presa Diretta, crollato a 1,075 milioni di spettatori e 4,3%; mentre Quarta Repubblica, ha raccolto 828mila spettatori e il 4,3% di share tra le 21.29 e le 24.51.

La curva di ieri: Amadeus fa il picco, poi passano al comando Mazzucco e Girace e quindi Alfonso Signorini

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in accesss I Soliti Ignoti abbia toccato il 27,1% con oltre 7,4 milioni di spettatori alle 21.25. Subito dopo L’Amica Geniale ha fatto un picco da oltre 7,145 milioni di spettatori 21.45, chiudendo bottega alle 23.44 circa con il 34,02% di share circa e quasi sei milioni di seguaci ancora davanti a Rai1. Da quel momento in poi è rimasto quasi sempre il GFVIP (a 4,250 milioni alle 22.00 circa con la polemica tra Antonella Elia e Patrick), che ha sfiorato il 28% a mezzanotte con il ricongiungimento della famiglia Ciavarro, salendo progressivamente fino al 31% nella mezzora successiva con i tre nuovi ingressi al femminile e quindi superando il 33% con l’avvio della fase finale delle nomination prima dell’una di notte.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Grande Fratello Vip)