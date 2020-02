Stasera in Tv: I programmi di lunedì 17 febbraio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 17 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – L’amica geniale, il pannello con la foto di Lila viene messo in mostra nella vetrina del nuovo negozio di scarpe in centro, mentre la ragazza inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono, insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole. Compreso il permesso per andare con Elena ad una festa a casa della Professoressa Galiani.

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – Presa Diretta – Il polmone blu, non esiste un Pianeta B. Eppure ogni anno continuiamo a consumare risorse pari a quelle di quasi 2 pianeti. PresaDiretta mette a fuoco l’ecosistema oceano, che è la nostra principale fonte di ossigeno. Ma il cambiamento climatico e l’inquinamento degli oceani ne stanno drammaticamente cambiando l’equilibrio. I mari oggi sono più caldi, più acidi e producono meno ossigeno. Cosa stiamo facendo per proteggere e salvare i nostri oceani?

Rai Movie – Rio Concho, con l’aiuto di un ruvido avventuriero, una donna coraggiosa accompagna attraverso il Paese tre vittime della durissima vita dei pionieri.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Fast & Furious 5, quinto capitolo della spettacolare saga con Paul Walker e Vin Diesel. Dom viene arrestato ma evade grazie a Brian. Un agente federale e’ sulle loro tracce.

Premium Cinema – Immaturi, Giorgio, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca erano compagni di scuola e amici che si sono persi negli anni. La vita però concede loro un’altra opportunità, quando un giorno il Ministero della Pubblica Istruzione annulla il loro esame di maturità e si ritrovano costretti a tornare sui banchi di scuola per rifarlo. Forse uno dei peggiori incubi che si trasformerà in una bella esperienza da condividere fatta di nuove emozioni, riscoperte e ritorno ad un passato che non si scorda mai…

Iris – 1921, Inghilterra 1921. Florence, donna estremamente razionale e scettica, si reca in una scuola di campagna per investigare su un inspiegabile crimine.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il nostro pianeta.

Tv8 – Rocky Balboa, sesto episodio della storica saga sportiva nata nel 1975. Rocky Balboa è ormai un ex-pugile, profondamente addolorato per la morte di sua moglie Adriana, emotivamente in rotta con il figlio (Milo Ventimiglia) che pare non riuscire a sopportare il peso di un padre tanto famoso. Rocky ora gestisce un ristorante alla moda dove si diletta a raccontare le sue imprese sportive. Ma non gli basta. Rocky ha voglia di sognare ancora. Ha voglia di tornare sull’amato ring per un’ultima volta. Nonostante la promessa fatta alla moglie di smettere con quello sport che gli ha dato tanti dolori. Nonostante l’età. Nonostante l’incredulità del mondo. Nonostante tutto…

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Serenity, Baker Dill, uomo dal misterioso passato, si è ritirato su un’isola al largo della Florida. Chiuso in se stesso, solitario e burbero da anni, senza grandi speranze, nelle battute di pesca insegue un tonno gigante e poi va a farsi consolare a terra da Constance, una donna dalla matura bellezza. Un giorno l’ex moglie di Baker si presenta sull’isola e gli chiede di salvare lei e il figlio dal nuovo e violento marito, proponendogli di gettare l’uomo in acqua durante una gita in barca, in cambio di 10 milioni di dollari..

Fox – Emergence, mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

