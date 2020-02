Ascolti Tv 17 febbraio tutti i dati: L’amica geniale2 a 6,5 milioni (27,8%), GfVIP 3,3 (19,5%). Ibra e Iacona battono Porro

Ascolti tv, dinamiche: la fiction chiude la puntata toccando il 34%. Poi il Gf cresce fino al 33%.

Il contesto: la fiction di Saverio Costanzo alla seconda puntata della seconda serie, Il GfVip, Vin Diesel, gli episodi freschi di 911, Porro, Iacona e Colò

Segnava una sorta di ritorno alla normalità il lunedì televisivo del 17 febbraio, proponendo soltanto il posticipo soft Milan-Torino (a 1,076 milioni e 4% su Sky) come alternativa molto moderatamente destabilizzante all’offerta generalista. In prima serata su Rai1 c’era la seconda puntata della fiction L’amica geniale-Storia del nuovo cognome e Canale 5 schierava Grande Fratello Vip. Viale Mazzini, inoltre, lanciava i nuovi episodi di 911 su Rai2 e la nuova puntata di Presa Diretta sulla terza rete. Gli altri? Su Italia1 andava in onda il film Fast & Furious5, su Rete4 Quarta Repubblica, su La7 una puntata di Eden-Un pianeta da salvare. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Storia del nuovo cognome stacca GFVIP, Fast & Furious5, 911, Presa Diretta, Quarta Repubblica

Su Rai1 la fiction L’amica geniale-Storia del nuovo cognome, con Francesco Serpico, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura, Gaia Girace, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, ha ottenuto 6,560 milioni di spettatori e il 27,8% di share (in flessione controllata di un punto e mezzo), con il primo episodio a 6,841 milioni e 26,1% ed il secondo 6,235milioni e 30,42%. Quindi per Frontiere, 1,356milioni e 13,17%.

Su Canale 5 per la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti (eliminata Serena Enardu, sono entrate Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati), ha avuto 3,319 milioni e il 19,5% tra le 21.47 e le 25.21 (in crescita di due decimali) dopo l’apertura a 3,9 milioni e 14,22%. Quindi per GF Vip Night 1,5 mln e 29,2% e per Gf Vip Live 959mila e 20,9%.

Su Italia 1 il film Fast & Furious5, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker, Gal Gadot, ha convinto 1,334 milioni di spettatori con il 5,9% di share; per Tiki Taka 685mila e 6,1% e 477mila e 7,19%.

Su Rai2 per il telefilm 911, 1,188 milioni di spettatori e 5,0% per la media degli episodi trasmessi (in calo di un decimale). Quindi per Povera Patria, con alla conduzione Annalisa Bruchi, Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, 207mila e 2,14%.

Su Rai Tre, la nuova puntata del 2020 di Presa Diretta, con Riccardo Iacona al coordinamento delle inchieste (la salute del mare), ha ottenuto 1,075 milioni di spettatori e 4,3% dopo la presentazione a 978mila e 3,58%. Quindi per Commissari e 645mila e 3,8%. Quindi per Linea Notte e 422mila e 4,55%.

Su Rete 4 per la quinta puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione e tra gli ospiti Carlo Cottarelli, Antonio Di Pietro, Giovanni Di Pierri, Emanuele Capobianco, Anna Ascani, Andrea Ruggeri, Nicola Fratoianni, Giuliano Cazzola, Moni Ovadia, Alessandro Sallusti, Giampiero Mughini, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Luisella Costamagna, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone, 828mila spettatori e 4,3% di share tra le 21.29 e le 24.51.

Su La7 per Eden Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, 597mila e 2,7%. Quindi per TgLa7 Notte, 182mila e 1,7%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna leader

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,9 milioni e 22,33% e poi 5,7 milioni ed il 27%; su Canale 5 per Avanti il primo! 2,890 milioni e 17,25% e per Avanti un altro! 4,477 milioni e 21,76%. Su Rai3 Tg3 a 2,153 milioni e 11,21%; TgR 2,450 milioni e 11,16%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 921mila e 4%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 nettamente avanti di 5 punti

Per il Tg1 5,875 milioni di spettatori ed il 24,2%. Su Canale 5 per il Tg5 4,676 milioni e 19% di share. Su La7 TGLa7 1,417 milioni di spettatori e 5,8%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: per Amadeus un milione in più. Gruber (con Cristallo) batte Palombelli (Salvini)

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,7 milioni e 20,91%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,742 milioni e 17,36% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,534 milioni e 5,32%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Anna Foa, Vittorio Sgarbi, Dacia Maraini, 870mila e 3,17%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,481 milioni e 5,7%, per Un posto al sole 1,864 milioni e 6,85%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Maurizio Belpietro, Matteo Salvini, Roberto D’Agostino tra gli ospiti, 1,592 milioni spettatori e 6,1% di share e 1,458 milioni e 5,3%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Gianrico Carofiglio, Beppe Severgnini, Jasmine Cristallo e Stefano Zurlo tra gli ospiti, 1,744 milioni e 6,42%.

Emanuele Bruno

(In apertura L’amica geniale ieri su Rai1)