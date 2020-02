Ascolti Tv 11 febbraio tutti i dati: Mai scherzare con le stelle! 3,9 milioni, La signora dello zoo di Varsavia 2,2, Pechino 1,9, Pupa e secchione 1,5

Ascolti tv, sovrapposizione talk: Floris (6,24%), stacca Berlinguer (5,14%) e Giordano (4,49%. In seconda serata vince Vespa con il post Sanremo

Il contesto: il film tv e la pellicola drammatica in prima tv sulle ammiraglie, La pupa ed il secchione contro Pechino Express, i tre talk politici

Un martedì sera quello televisivo dell’11 febbraio che tornava ‘normale’ dopo la settimana di Sanremo. Su Rai1 c’era la fiction Mai scherzare con le stelle! (della collana Purchè finisca bene) e si confrontava con il film in prima tv su Canale 5, La signora dello zoo di Varsavia. La griglia prevedeva poi su Rai2 il battesimo dell’ottava edizione di Pechino Express, Le stagioni dell’oriente, mentre parlavano di politica e attualità Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Tornava in versione standard infine su Italia 1 La pupa ed il secchione e viceversa. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: il film tv di Rai1 doppia la prima tv di Canale5; Della Gherardesca batte Ruffini, DiMartedì leader tra i talk

Su Rai1 per la collana Purchè finisca bene, il film tv Mai scherzare con le stelle, con Pilar Fogliati, Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, ha conquistato 3,971 milioni di spettatori e il 17,3% di share. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 1,336 milioni di telespettatori e 13,67% con Amadeus ospite di Bruno Vespa nella prima parte e nella seconda parte il focus sul corona virus.

Su Canale 5 il film drammatico in prima tv La signora dello zoo di Varsavia, con Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Michael McElhatton, Timothy Radford, Efrat Dor tra i protagonisti, ha riscosso 2,223 milioni di spettatori e il 11,4% di share fino alle 24.22. Quindi per X-Style 391mila spettatori e 5%.

Su Rai2 per la nuova edizione di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e impegnati nel viaggio 10 coppie (Nicole Rossi e Jennifer Poni, Asia Argento e Vera Gemma, Max Giusti e Marco Mazzocchi, Gennaro Lillio e Luciano Punzo, Valerio e Fabrizio Salvatori, Soleil Sorge e Wendy Kay, Marco Berry e Ludovica Marchisio, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, Ema Kovac e Dayane Mello, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) 1,936 milioni e 9,2% tra le 21.30 e le 24.09. Per Closed Circuit 295mila e 4,33% di share.

Su Italia 1 il format La pupa ed il secchione e viceversa con Paolo Ruffini alla conduzione, Francesca Cipriani in supporto, e poi le tante coppie ‘male’ assortite alla prova, dalle 21.35 alle 24.29 ha intrattenuto 1,563 milioni di spettatori con l’8,3% dopo la presentazione a 1,226 milioni e 4,53%. Quindi per IeneYeh è stato visto da 573mila spettatori (9,42%).

Floris con Bersani e Boschi vs.Davigo, batte Berlinguer (Corona e poi Meloni) ed un Giordano senza ospiti (con Del Debbio in aiuto)

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Pierluigi Bersani, Fabio Caressa, Alessandro Sallusti, Gerardo Greco, Piercamillo Davigo, Maria Elena Boschi, Marco Travaglio, Pietro Senaldi, Roberto Speranza, Carlo Calenda, Stefano Bonaccini, Tosca, Elsa Fornero, Maura Gancitano, Enrico Zanetti, Emmanuela Bertucci, Laura Del Santo, Lorena Bianchetti, Paola Tommasi, Regina De Albertis, Marta Collot, Giorgio Cottarelli, Raffaello Lupi, Andrea Vianello, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,358 milioni di spettatori e 6,1% dalle 21.20 alle 23.56. Quindi per DiMartedì Più, 470mila e 4,76%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in apertura Mauro Corona e poi in menù anche Giorgia Meloni, Roberto D’Agostino, Luca Telese, Maurizio Belpietro, Barbara Lezzi, Andrea Scanzi, Massimiliano Fedriga, Insaf Dimassi, Walter Ricciardi, 1,1 milioni di spettatori e il 5,1% dalle 21.33 alle 24.01 dopo l’apertura a 912mila e 3,37%. Quindi per Linea Notte 465mila e 5,04% di share.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Paolo Del Debbio e Francesco Facchinetti, 893mila spettatori e 4,6% di share dalle 21.38 fino alle 24.28, dopo la presentazione a 888mila e 3,3% e con la coda a 358mila e 4,13%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna stacca un Bonolis in crescita

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,850 milioni di spettatori e il 22,45%, L’Eredità ha riscosso 5,643 milioni di spettatori ed il 27,06%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,8 milioni di spettatori (17,12%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,162 milioni di spettatori ed il 20,5%. Su Rai3 Tg3 a 2,067 milioni e 10,82%; TgR 2,574 milioni e 11,94%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 889mila e 3,9%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 6 milioni, Tg5 a 4,6

Per il Tg1 6,069 milioni di spettatori ed il 25,13%. Su Canale 5 per il Tg5 4,652 milioni e 19% di share. Su La7 TGLa7 1,290 milioni di spettatori e 5,28%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus boom a 6,3 milioni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,3 milioni e 23,4% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,878 milioni e 18,1% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,566 milioni e 6,03%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Simona Malpezzi, Marco Antonellis e Piero Sansonetti, 826mila e 3,05%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,1 milioni e 4,52%, per Un posto al sole 1,818 milioni e 6,84%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Vittorio Feltri, Mario Giordano, Maria Giovanna Maglie, Marco Rizzo e Davide Faraone tra gli ospiti, 1,4 milioni spettatori e 5,5% di share e 1,3 milioni e 4,83%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Stefano Buffagni, Gianrico Carofiglio, Claudio Cerasa tra gli ospiti, 1,674 milioni e 6,31%.

