Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 12 febbraio 2020

Su Rai 1 “Inter - Napoli”, su Rai 2 “La risposta è nelle stelle”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “#CR4”, su Canale 5 “Chi vuol essere milionario”, su Italia 1 “L’alba del giorno dopo”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “Presa mortale”, su Sky Cinema “I delitti del barlume”, su Fox “Stumptown”, su Premium Cinema “Cattivissimo Me 3”, su Iris “Blood Diamond”, su Rai Movie “Il principe abusivo”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 12 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Inter – Napoli, i neroazzurri, guidati da un Romelu Lukaku sempre più leader dentro e fuori dal campo, ospitano i partenopei che cercano il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce.

Rai 2 – La risposta è nelle stelle, la storia d’amore tra Luke, un campione di rodeo e Sophia, una studentessa in procinto di partire per New York, sembra non avere un futuro, ma il destino assume le sembianze di Ira, un anziano signore…

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Il principe abusivo, Letizia è una principessa viziata e in cerca di popolarità. Per raggiungere la fama sui rotocalchi rosa, il ciambellano di corte Anastasio le suggerisce di fingere una relazione con un giovane povero e incolto. Il soggetto ideale è Antonio, uno squattrinato napoletano.

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Chi vuol essere milionario?, torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia 1 – L’alba del giorno dopo, film apocalittico con Jake Gyllenhaal. La fine dell’umanita’ sembra vicina, quando una tempesta dalle proporzioni bibliche si abbatte su New York.

Premium Cinema – Cattivissimo Me 3, l’ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per una vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes e la moglie Lucy, che a sua volta sta cercando di diventare una buona madre. Gru e Lucy sono agenti speciali della Lega Anti Cattivi, ma falliscono nella cattura del perfido Balthazar Bratt, bambino prodigio negli anni ’80 caduto nel dimenticatoio, e vengono licenziati. A complicare le cose arriva un gemello che Gru non sapeva di avere. Le sfide questa volta saranno a colpi di musica anni ’80.

Iris – Blood Diamnd, film drammatico con il Premio Oscar Leonardo DiCaprio. I destini di due uomini si incrociano nell’impresa di ritrovare un raro diamante rosa.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: “Corrotti e Prescritti”, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Italia’s Got Talent, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – L’assedio, tornano le interviste di Daria Bignardi per la nuova stagione de “L’Assedio”. Daria Bignardi, col suo stile unico e inconfondibile, intervista i nuovi o i più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo. In ogni puntata de “L’Assedio” la partecipazione di Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura.

Sky Cinema 1 – I delitti del Barlume – Ritorno a Pineta, le indagini del commissario Fusco e la presenza dei vecchietti del BarLume, tengono sempre movimentate le giornate degli abitanti di Pineta. Ad aggiungersi alle sorprese, anche il ritorno di Massimo Viviana che dopo le disavventure in Sud America, torna a casa e si ritroverà ben presto a fare i conti con tutti i cambiamenti intercorsi durante la sua assenza. Non sarà facile riappropriarsi della sua vecchia vita e ci vorrà del tempo per prepararsi alle novità che lo attendono…

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Romelu Lukaku)