Ascolti tv analisi 10 febbraio: Fiorello amico geniale di Amadeus e Rai1. Iacona profila Porro. Meloni sfratta Salvini da Rete4?

In accesss I Soliti Ignoti vola a 6,5 milioni e tocca quota 8,5 milioni di spettatori alle 21.31, prima di passare la linea alla nuova fiction. Subito dopo L’Amica Geniale fa 7,3 milioni di spettatori 21.43, chiudendo bottega alle 23.41 circa con il 35,2%. Iacona spinge Porro sotto il milione: a Quarta Repubblica, Meloni non vale ancora Matteo Salvini.

Ascolti nottata: GFVIP al 30% con Antonella Elia e Pietro, salendo progressivamente fino al 33% con Lory del Santo e Antonio Zequila e le nomination.

Col senno di poi appaiono un po’ esagerate le polemiche innescate dai costi dell’operazione VivaRaiPlay!. E anche e soprattutto quelle che hanno accompagnato il lancio dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Iniziative editoriali che ora sembrano obiettivamente concatenate, armoniche, diligenti. Forse perfino geniali. Con i due amici, Fiorello e Amadeus, magari nemmeno del tutto consapevoli della bontà del lavoro di marketing fin qui condotto per l’azienda. Perché si è lanciata veramente, stavolta, Viale Mazzini nell’era della fruizione diversa, everytime ed everywhere, dei propri contenuti. Perché del processo di ringiovanimento del pubblico si sono ben visti i frutti anche nei risultati di ascolto della kermesse canora.

Saverio Costanzo in media con l’anno scorso, o quasi

Ebbene, mostrando attaccamento ai colori sociali, poi, ieri lunedì 10 febbraio il dinamico duo ha fatto anche da traino all’esordio de L’Amica Geniale2, prodotto internazionale della tv pubblica certamente più sofisticato che popolare. Con l’artista siciliano inattesa guest star, assieme a Diodato, in avvio di trasmissione, I Soliti Ignoti ha conquistato 6,675 milioni e 24,7%, facendo un picco da 8,546 milioni alle 21.36.

Subito dopo Storia del nuovo cognome con Francesco Serpico, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura, Gaia Girace, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, ha ottenuto 6,853 milioni di spettatori e il 29,3% di share, con il primo episodio a 7,098 milioni e 27,98% ed il secondo a 6,452 milioni e 32%. Un bilancio in linea con quello dell’esordio e del finale della prima edizione (primo episodio della prima serie a 7,458 milioni e 28,1%, l’ultimo a 6,6 milioni e 33,1%), che di questi tempi – considerato il calo di penetrazione complessiva del mezzo – si può considerare un ottimo risultato.

Signorini elimina Cucuzza e mantiene la media

Dietro la fiction firmata da Savero Costanzo si è difeso bene il reality di Canale5. Ieri eliminando Michele Cucuzza e registrando il ritiro Barbara Alberti, il Gf Vip ha avuto 3,291 milioni e il 19,3% tra le 21.49 e le 25.18. Terminata la fiction, che si è issata fino al 35%, è passata come al solito al comando la trasmissione condotta da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti.

Iacona parla di privacy digitale e straccia Porro con la Meloni

Dietro le ammiraglie è arrivata la terza rete. Presa Diretta, con un’inchiesta su come vengono acquisiti e spesso rivenduti i nostri dati sensibili, violando la privacy, ha ottenuto 1,410 milioni di spettatori e il 5,5%. Riccardo Iacona ha battuto il film di Italia 1 (xXx-Il ritorno di Xander Cage, 1,364 milioni di spettatori con il 5,7%), il telefilm poliziesco 911 (a 1,2 milioni di spettatori e 5,1% nella media dei tre episodi trasmessi su Rai2) e Nicola Porro. Quando Iacona come ieri azzecca il tema, Quarta Repubblica raduna soprattutto i propri spettatori più fedeli e rimane sotto il milione. Ieri il programma ha avuto 935mila spettatori ed il 4,8% ed è apparso chiaro come per la rete, che pure ora ha preso senza posa a ‘usarla’, la leader di Fratelli d’Italia (picco da 1,6 milioni, comunque, con Giorgia Meloni) non valga ancora il seguito garantito comunque da Matteo Salvini (anche all’ennesimo passaggio, appare sempre casa propria su Rete4). In coda, infine, è rimasta in media con le precedenti prestazioni Licia Colò su La7 (Eden Un Pianeta da salvare a 597mila e 2,7%).

La curva di ieri: Amadeus fa il botto, poi passano al comando Mazzucco e Girace e quindi Alfonso Signorini.

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in accesss I Soliti Ignoti abbia toccato il 31,33% con oltre 8,5 milioni di spettatori alle 21.31 con Batman Fiorello e Robin Amadeus (la tesi di Cesare Cremonini, “Nessuno vuole essere Robin” non vale per Amedeo Sebastiani), ma anche Diodato coinvolti nel programma in avvio. Subito dopo L’Amica Geniale ha fatto un picco da oltre 7,297 milioni di spettatori 21.43, chiudendo bottega alle 23.41 circa con il 35,2% di share circa. Da quel momento in poi è rimasto quasi sempre il GFVIP, che ha sfiorato il 30% a mezzanotte con Antonella Elia e Pietro, salendo progressivamente fino al 33% con Lory del Santo e Antonio Zequila e quindi con la fase finale delle nomination.

