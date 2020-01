Michele Riondino: La guerra è finita racconta l’Olocausto attraverso lo sguardo dei bambini sopravvissuti

L'attore parla della fiction sull'Olocausto, prodotta dalla Palomar, in onda su Rai1 per quattro puntate a partire da lunedì prossimo.

La serie è prodotta da Palomar con Raifiction, creata da Sandro Petraglia, diretta da Michele Soavi e interpretata da Michele Riondino e Isabella Ragonese

L’Olocausto, visto attraverso gli occhi dei bambini sopravvissuti, rimasti senza niente, senza nessuno, piccoli protagonisti di vite da ricostruire, a cui provare a ridare un senso. E’ questo il racconto attraverso cui si snodano le quattro puntate de La guerra è finita, in onda su Rai1 da lunedì in prima serata.

La storia

Dopo la Liberazione, per i pochi superstiti delle deportazioni rientrati in Italia, si apre una nuova difficile realtà. Negli occhi e nel cuore sono vive le ferite per le atrocità viste e subite nei campi di concentramento dove sono stati vittime di oltraggi di ogni genere. Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui e Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, si dà da fare come volontaria per cancellare l’onta paterna. Ma soprattutto ci sono gli sguardi impauriti e traumatizzati di tanti bambini, orfani di tutte le età, che tornati in Italia soli attendono alla stazione qualcuno della famiglia che li vada a prendere e che invece non arriverà mai.

Per questo i due decidono di portarli in un grande casale, nella pianura emiliana, dove potranno ricominciare a vivere. A differenza di tanti altri film sull’Olocausto, La guerra è finita racconta quello che èp successo dopo, quando gli ebrei, sopravvissuta ai campi di concentramento sono tornati a casa, ma molti di loro erano Bambin, rimasti soli. E nei loro racconti sta tutto il dramma di quella follia, come Michele Riondino racconta in questa intervista a TvZoom.

Tiziana Leone

(Nella foto Michele Riondino)