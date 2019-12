Oggi in edicola: Mediaset e Vivendi continuano a suonarsele anche a Natale

Vivendi attacca. Mediaset replica: vogliono bloccarci

Corriere della sera, pagina 29, di F.D.R.

Il clima natalizio non ferma le schermaglie tra Vivendi e Mediaset. Il gruppo media francese ha inviato una nuova lettera al consiglio e al collegio sindacale del Biscione, e per conoscenza alla Consob, per segnalare che «alcuni eventi degli ultimi mesi non sono stati rappresentati in modo corretto e completo», riferendosi alla relazione predisposta dal board per l’assemblea che si terra il prossimo 10 gennaio.

Il gruppo controllato da Vincent Bolloré ha chiesto di rendere pubblica la lettera e Mediaset «ha dato corso alla richiesta senza indugio – ha scritto il Biscione in una nota -, in quanto ritiene essenziale che ciascun azionista disponga di tutti gli elementi per esprimere un giudizio informato e consapevole nell’assemblea straordinaria del prossimo 10 gennaio; assemblea che, a giudizio di Mediaset, rappresenta un passaggio fondamentale del proprio sviluppo». Il gruppo di Cologno ha convocato il consiglio domani per «assumere ogni appropriata iniziativa» in seguito alle accuse mosse dai soci francesi.

Accordo saltato

In gioco c’è il riassetto del Gruppo di Cologno, che passa per la costituzione di una holding in Olanda, Media for Europe, in cui confluiranno le attività del Biscione in Italia e Spagna e il 15% del broadcaster ProsiebenSat.1. Vivendi si sta opponendo e ha già ottenuto dai tribunali di Madrid e Milano uno stop all’operazione. All’inizio di dicembre è stato tentato di risolvere i problemi cercando un accordo tra le parti, che però non è arrivato. Accordo sulla cessione da parte di Vivendi delle azioni Mediaset, a fronte della rinuncia da parte del Biscione alle cause contro i francesi.

(Nella foto le sedi Mediaset e Vivendi)