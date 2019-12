Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 18 dicembre 2019

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 18 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio, a quarant’anni dall’assassinio dell’eroe borghese Giorgio Ambrosoli, avvenuto a Milano l’11 luglio del 1979, la docu-fict ion si pone l’obiettivo di raccontare la storia esemplare di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia e il suo lavoro, che credeva nel significato della responsabilità e della legalità, al punto da metterle al di sopra della su a stessa sicurezza. Il punto di vista del racconto è quello del maresciallo Silvio Novembre, suo stretto collaboratore, voce fuori campo di finzione, perché interpretata da un attore, ma allo stesso tempo autentica perché ispirata alle parole espresse dallo stesso Novembre…

Rai 2 – Sogni e bisogni, il secondo di tre appuntamenti dal vivo con l’arte di Vincenzo Salemme, con un’altra delle sue commedie, “Sogni e bisogni “, in cui interpreta in maniera eclettica i vari sentimenti della vita…

Rai 3 – Chi l’ha visto?, in questa puntata di “Chi l’ha visto?” l’omicidio di Piacenza: molti aspetti ancora da chiarire nella morte di Elisa Pomarelli. Gli ultimi sviluppi delle indagini con testimoni e documenti. I carabinieri del Reparto Operativo di Piacenza ricostruiscono per l’inviata del programma tutti i fatti fino all’arresto di Sebastiani. Documenti inediti e rivelazioni anche nell’inchiesta di Bibbiano dei bambini strappati alle loro famiglie.

Rai Movie – Marito a tre piani, Kumar si innamora di tre donne e le sposa contemporaneamente, senza che siano a conoscenza della sua trigamia. Quanto potrà durare?

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Viaggio nella grande bellezza – Il Vaticano, Cesare Bocci ci accompagnera’ in uno straordinario percorso tra i tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano

Italia 1 – Il settimo figlio, Film fantasy con J. Bridges e J. Moore. Tom Ward è scelto come cacciatore di streghe proprio al risveglio della più temibile e potente tra esse.

Premium Cinema – Hunger Games – Il canto della rivolta parte 2, Panem è in guerra. Tutti i distretti, ad eccezione del 2, si sono uniti contro Capitol City. Katniss capisce che, oltre alla sopravvivenza, c’è in gioco anche il futuro e affronta il Presidente Snow in uno scontro finale. Accompagnata dai suoi più cari amici, Gale, Finnick e Peeta, Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, dove rischierà la vita per liberare i cittadini dalle grinfie di Snow. Trappole mortali, nemici e scelte morali la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia combattuto.

Iris – La casa stregata, una coppia di promessi sposi è costretta, per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso Saraceno.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Tv8 – Natale fuori città, Claire, imprenditrice di New York, decide di trascorrere le vacanze natalizie in una tranquilla cittadina del Vermont. Giunta sul posto, però, scopre che le celebrazioni sono state cancellate in seguito a un’alluvione che ha causato molti danni. La donna è decisa a riportare in città lo spirito natalizio, ma finisce per scontrarsi con Andrew, il propriotario di una libreria sull’orlo del collasso.

Nove – L’assedio, Daria Bignardi torna finalmente in tv con le sue inimitabili interviste per raccontare il nostro tempo. Da mercoledì 16 ottobre ogni settimana in prima serata sul NOVE e in live streaming su Dplay sventolerà la bandiera de L’Assedio, il nuovo programma della giornalista e scrittrice. In studio star, personaggi emergenti, persone comuni ma protagoniste di grandi ed emblematiche storie daranno vita, nel dialogo con Daria, al racconto del mondo di oggi.

Sky Cinema 1 – Benvenuti a casa mia, Jean-Etienne Fougerole promuove in televisione il suo ultimo libro “A braccia aperte”. il suo antagonista, un giovane candidato e scrittore di destra, lo invita per provocazione ad accogliere a casa una famiglia Rom, così lui annuncia pubblicamente indirizzo e disponibilità, pensando che nessuno lo prenda davvero sul serio. Ma Babik e prole, riuniti intorno al televisore, raccolgono l’invito e si presentano davanti al cancello e si installano con la roulotte nel giardino dei Fougerole…

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Daria Bignardi)