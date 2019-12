Ascolti Tv 17 dicembre tutti i dati: Ognuno è perfetto 4,4 milioni, Il libro della giungla 2,7, Iene 1,8, Floris 1,4, Giordano e Berlinguer 1

Ascolti tv, dinamiche talk: Conte porta Floris a 2 milioni, Corona e Poiana a 1,6 milioni da Berlinguer, 1,5 milioni per Salvini e la tombola di Giordano

Un martedì quasi pre festivo e senza il calcio della Champions League protagonista nella serata tv di martedì 17 dicembre, ma con i talk politici a proporre tante situazioni creative. Su Rai1 c’era il secondo appuntamento consecutivo con la fiction in prima tv Ognuno è perfetto e si confrontava con la versione tech de Il Libro della Giungla in onda su Canale5. La griglia prevedeva un altro film in prima tv su Rai2, Proprio lui?, mentre su Italia 1 andava in onda Le Iene Show. Si giocava per l’ultima volta prima delle vacanze la sfida a tre tra i programmi di approfondimento: su Rai3 c’era #Cartabianca (con Nicola Zingaretti); su La7 DiMartedì (con Giuseppe Conte) e su Rete4 Fuori dal coro (con Matteo Salvini in ambientazione Legnanesi).

Ascolti tv graduatoria: Ognuno è perfetto si conferma al 20,7% e doppia Il libro della giungla. Iene in calo, Floris col premier stacca Giordano e Berlinguer

Su Rai1 Ognuno è perfetto, la nuova fiction che racconta la vita di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down e dei loro parenti, con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Piera degli Esposti, Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi ha riscosso 4,459 milioni di spettatori ed il 20,7% di share. In seconda serata Porta a Porta con alla conduzione Bruno Vespa, ha conseguito 890mila e 10,35%.

Su Canale 5 la pellicola Il Libro della Giungla, con Neel Sethi, Ritesh Rajan, Brandon Henschel, Sara Arrington, ha totalizzato 2,762 milioni e il 12,2% di share. Quindi per Oltre la soglia, 577mila e 7,25%.

Su Italia 1 la nuova puntata de Le Iene Show con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alla conduzione e la Gialappa’s al controcanto, ha avuto 1,869 milioni e 11,5% di share dalle 21.41 fino alle 25.01, dopo la lunga presentazione boom a 2,540 milioni e 9,92%; quindi per Trial & Error, 500mila e 10,5% e 316mila e 8,49%.

Su La7 per la nuova puntata di DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Marco Travaglio, Giuseppe Conte, Pierluigi Bersani, Carlo Calenda, Niccolò Pagani, Michele Emiliano, Alessandra Moretti, Luciano Fontana, Gianrico Carofiglio, Luca Barbarossa, Carla Ruocco, Elsa Fornero, Luigi Contu, Carlo Cottarelli, Marco Damilano, Myrta Merlino, Marco Antonellis, Davide Desario, Massimo Bray, Andrea Scanzi, Antonio Galdo, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Claudio Cerasa, Paola Tommasi, Francesca Donato, con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,436 milioni di spettatori e 6,8% dalle 21.23 alle 23.55. Quindi per DiMartedì Più, 481mila e 5,76%.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini a rispondere alle domande del conduttore seduto a tavola, in un’atmosfera da cenone natalizio, tombola inclusa, e tra i temi legittima difesa, trasporti pubblici, eccellenze alimentari, 1,033 milioni di spettatori e 5,5% di share dalle 21.33 fino alle 24.25, dopo la presentazione a 1,033 milioni e 4%. Quindi per Ricordati di me 203 mila e 3,92%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, Mauro Corona immancabile (con l’amico Poiana a fare i versi degli uccelli) e in menù anche Nicola Zingaretti, Alfonso Bonafede, Massimo Giannini, Bruno Vespa, Gianluigi Paragone, Marco Furfaro, Mattia Angeleri, Lina Palmerini, 983mila spettatori e 4,8% dalle 21.31 alle 23.59 dopo l’apertura a 945mila e 3,68%. Quindi per Linea Notte 387mila e 4,75% di share.

Su Rai2 il film in prima tv Proprio Lui?, con nel cast Bryan Cranston, James Franco, Megan Mullally, Zoey Deutch, ha riscosso 782mila spettatori e il 3,4% di share. Quindi per I tre moschettieri a 420mila e 4,2%.

Ascolti tv preserale

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,520 milioni e 21,51% e poi 5,037 milioni ed il 25,4%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,159 milioni e 13,8% e 3,690 milioni e 17,24%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,160 milioni e 12,1%; per il Tgr 2,825 milioni e 13,72%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 948mila e 4,34%.

Per il Tg1 5,095 milioni di spettatori ed il 22,25%. Su Canale 5 per il Tg5 4,288 milioni e 18,5% di share. Su La7 TGLa7, 1,228 milioni di spettatori e 5,32%.

Ascolti tv access prime time: Amadeus avanti 5 punti, Gruber stacca Palombelli e doppia Moreno

Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,555 milioni e 21,96%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,240 milioni e 16,7% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,471 milioni e 6% e il Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione, Stefano Buffagni e Gerardo Villanaccio tra gli ospiti ha avuto 845mila e 3,34%. Su Rai3 per Non ho l’età 1,227 milioni e 5,15%, per Un posto al sole 1,765 milioni e 7,1%. Su Rete 4 per Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione, Stefano Patuanelli in apertura e poi Federico Rampini, Fausto Bertinotti, Daniele Capezzone, Gianfranco Librandi, 1,2 milioni di spettatori e il 5% di share e poi 1,161 milioni e 4,59%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione, Diego Della Valle e Massimo Giannini tra gli ospiti, 1,776 milioni di spettatori e il 7,12%.

Emanuele Bruno

(In apertura Ognuno è perfetto, ieri su Rai1)