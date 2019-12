Stasera in Tv: cosa vedere martedì 17 dicembre 2019

I programmi di prima serata in tv di martedì 17 dicembre 2019

Rai

Rai 1 –Ognuno è perfetto, di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore et erno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare. Solo la visita di alcuni amici della fabbrica riesce a smuovere il ragazzo. In compagnia dei suoi colleghi, Cedrini, Cristian, Giulia e Django, viene fuori un’idea folle: partire per trovare Tina, celebrare un matrimonio con Rick e farla tornare con la legge sul ricongiungimento familiare…

Rai 2 – Proprio lui?, per le vacanze di Natale, Ned va a Stanford con la famiglia, a trovare sua figlia Stephanie che sta studiando all’università. Qui conosce il suo fidanzato, un imbarazzante magnate dell’industria informatica…

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Qualunquemente, Cetto La Qualunque, tornato in Italia dopo la latitanza, si candida sindaco per la sua città. Il personaggio comico di Albanese in una “pièce de resistance” ad alto contenuto comico.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Il libro della jungla, premio Oscar per i migliori effetti speciali a questa spettacolare versione live action del classico Disney del 1967. L’eroica avventura del piccolo Mowgli.

Italia 1 – Le Iene Show, inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

Iris – Tomahawk, Jim , cacciatore di pellicce e guida dell’esercito vuole vendicare la morte della moglie indiana, ma decide di favorire la pace.

Premium Cinema – The Bourne Ultimatum, Jason Bourne è in Russia, in fuga dalle autorità. Lasciata Mosca, l’agente scopre che un programma analogo a quello dove è stato addestrato è stato attivato in America e sarà finalmente l’occasione per affrontare il proprio passato. La sua angoscia è sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perché lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. Il percorso per raggiungere la verità è come al solito molto lungo e contorto: Parigi, Londra, Torino, Madrid, New York, Tangeri.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Il Natale di Grace, il Capitano Grace Garland (Eloise Mumford, Hope Jacquinot in “Chicago Fire”) torna a casa dopo due missioni in Afghanistan. Riadattarsi a una vita “normale”, soprattutto sotto Natale, è tutto meno che semplice. E ritrovarsi bloccata in una cittadina, in questo caso River’s Crossing, non fa che complicare le cose. Ma l’incontro con l’affascinante giudice Joe Peterson (Sean Faris, “Pretty Little Liars”) apre nuove prospettive.

Nove – Shooter, Bob Lee Swagger (un Mark Wahlberg assolutamente nella parte) ha lasciato da tre anni il corpo dei Marines dopo una missione terminata con la tragica morte di un suo compagno. Swagger vive ora isolato cercando di ritrovare, fra splendidi paesaggi, la serenità di un tempo. Un giorno l’uomo viene contattato dal Colonnello Isaac Johnson (Danny Glover). Pare che qualcuno voglia uccidere il Presidente degli Stati Uniti e le grandi capacità di Swagger sembrano l’ultima risorsa per evitare la tragedia. L’ex marine acconsente, seppur riluttante, a servire il proprio Paese per un’ultima volta. Purtroppo ignora di andare incontro a una fatale trappola…

Sky Cinema 1 – Bastille day, Michael Mason, di professione fa il borseggiatore, si trova a Parigi e, quando ruba la borsa a una ragazza disperata, crede di aver fatto un colpaccio. Quello che non sa è che la ragazza piange non perché la borsa contenga una gran quantità di denaro, ma perché al suo interno si trova una bomba, destinata al quartier generale del Partito nazionalista francese. Ma Michael non lo sa e, quando la bomba esplode viene coinvolto inaspettatamente in qualcosa di molto più grande di lui…

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

