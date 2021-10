Ascolti tv 19 ottobre 2021: il Milan perde in Coppa, ma fa vincere Canale5

Ascolti tv: la partita di Champions in chiaro vince la serata sul film tv di Rai1

Canale5 benedice i turni di Champions League e così ieri sera la partita Porto-Milan, vinta dai lusitani, ha registrato il 18,4% di share media con 4,343 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 12,76% e 1,7 milioni con al replica del film Titanic. Seconda posizione per il film tv Tutta colpa della fata Morgana su Rai1 al 16,1% e 3,469 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 20,16% e 4,1 milioni con Digitare il codice segreto. Chiude il podio Le Iene Show su Italia1 con l’8,4% e 1,337 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto l’8,69% e 1,334 milioni, quindi dati fotocopiati una settimana con l’altra.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il talk show diMartedì su La7 al 5,6% e 1,119 milioni di spettatori, che precede i concorrenti diretti #Cartabianca su Rai3 al 4,6% e 907 mila e Fuori dal coro su Rete4 al 5,2% e 862 mila. Si chiude con il film A un metro da te su Rai2 al 3,5% e 769 mila contatti, poi la pellicola Faster su Nove all’1,4% e 300 mila e Millennium – Quello che non uccide su Tv8 all’1% e 218 mila. Matrimonio a prima vista su Real Time al 2,3%.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,5%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,5% e 374 mila, poi Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,7% e 421 mila e Deal with it su Nove al 2,1% e 509 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Porto-Milan)