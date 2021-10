Boris 4: battuto il primo ciak. “Dai, dai, daiii”

Boris 4 sarà disponibile su Disney+

L’attesa è finita! Era stata annunciata negli Upfront di Disney+, ma finalmente ieri il primo ciak è stato battuto per la quarta stagione di Boris, la serie tv italiana cult di metà anni 2000. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la serie comedy dopo tre stagioni e un film torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Se in origine si raccontava il backstage della fiction italiana low budget, intitolata Gli occhi del cuore, la nuova stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. E, pensando al cast e ai personaggi protagonisti, già viene da ridere pensando alle possibile battute su questo nuovo mondo.

Il cast

Nel cast tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni e alcune new entry, in ordine alfabetico: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Francesco Pannofino, Cristina Pellegrino, Edoardo Pesce, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo Ruggeri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

Boris è una serie originale Disney+ ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Le riprese si svolgeranno a Roma per 9 settimane. La nuova stagione si aggiungerà alle prime tre, già disponibili su Disney+.

(Nella foto il primo ciak di Boris 4)