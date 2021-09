Carlo Cracco, levati il grembiule

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: perfido elogio di “Dinner Club”, il nuovo show itinerante di Prime Video alla scoperta della cucina italiana. Aldo Grasso tesse le lodi del cast (Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Diego Abatantuono, Valerio Mastandrea, Sabrina Ferilli, Pierfrancesco Favino), ma boccia velenosamente il grande chef: «Ovunque si trovi, ha sempre la stessa espressione, la stessa fissità (quella del giudice di “MasterChef”). C'è chi e stellato in cucina e chi sulla scena. Lui si limita a fare scena».

Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso.

Sei personaggi in cerca di cuoco. Dinner Club, lo show, prodotto da Banijay Italia è un viaggio lungo l’Italia alla ricerca del cibo genuino (Amazon Prime Video), ma è anche una bella riflessione sul concetto di professionalità. In poche righe il «sugo» delle sei puntate. Lo chef stellato Carlo Cracco si accompagna a sei amici alla scoperta di ricette, territori ed esperienze gastronomiche di vario genere, dal Delta del Po (Fabio De Luigi) alla Puglia e Basilicata (Luciana Littizzetto), dalla Sardegna (Diego Abatantuono) al Cilento (Valerio Mastandrea), dalla Maremma (Sabrina Ferilli) alla Sicilia (Pierfrancesco Favino). C’è il viaggio, c’è l’incontro con le specialità del posto, c’è la cena finale che ogni attore deve preparare per gli altri.

Con un cast del genere, difficile fare un brutto programma: rilassati, consapevoli dei propri mezzi, nessuno di loro ha qualcosa da dimostrare o da rivendicare. Al di là dei cibi, delle delizie culinarie, delle scoperte gastronomiche, i tempi comici sono perfetti, le battute giuste, il programma molto gustoso. Persino gli strafalcioni (Sabrina Ferilli) sembrano scritti a proposito e recitati con cura. Persino le idiosincrasie di Mastandrea (non mangia cose bianche) sono un coup de théâtre di grande efficacia. In mezzo a tanta professionalità, l’anello debole è il non professionista, Carlo Cracco che, ovunque si trovi, ha sempre la stessa espressione, la stessa fissità (quella del giudice di MasterChef).

