Amazon Prime, non solo calcio: ecco il trio Cracco-Littizzetto-Ferilli

Dalla Champions League alla cucina, Prime Video sfida Sky e Netflix

Giornale, pagina 31, di Laura Rio.

Anche i diritti tv per le partite della Champions League. Amazon va al galoppo alla conquista dello spazio televisivo italiano. In base alle indiscrezioni sull’asta, il potente gruppo di Jeff Bezos offrirà ai propri abbonati su Prime Video in esclusiva sedici match del mercoledì sera per il triennio 2021-2024. Più la Supercoppa. Insomma, un colpo importante per la pay tv che vuole conquistare gli spettatori italiani ingolosendoli con il calcio, strategia che ha reso grande il satellite di Sky.

Amazon ha mostrato tutta la sua forza anche nel seguitissimo panel durante il Mia Market (il mercato della tv che si è tenuto la scorsa settimana a Roma). Un incontro in cui Nicole Morganti, responsabile italiana dei contenuti originali, ha annunciato la nuova prossima serie, Everybody Loves Diamonds, ispirata al celebre colpo di Anversa del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo. Una serie, con risvolti da commedia, che segue lo squinternato gruppo capeggiato da Leonardo Notalbartolo che con un piano geniale riesce ad aggirare il sistema di sicurezza dell’Antwerp Diamond Center. Una produzione importante che sarà realizzata dalla Wilside e scritta da Stefano Bises che ha nel suo palmares fiction come Gomorra e ZeroZeroZero.

Everybody Loves Diamonds si aggiunge alle altre serie già annunciare in arrivo su Prime Video: a partire dal docu-film Ferro, un viaggio nella vita professionale e privata del cantante disponibile dal 6 novembre. E, a seguire, Covid permettendo, nel corso del 2021 Dinner Club, show di cooking ironico e itinerante (ma solo in Italia per via della pandemia) con Carlo Cracco e delle amiche speciali: Littizzeto e Ferilli.

(Nella foto Carlo Cracco)