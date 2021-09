Fremantle: Andrea Scrosati diventa Ceo Cotinenental Europe

Fremantle ha annunciato che Andrea Scrosati è stato nominato Ceo Continental Europe, carica che aggiunge a quella di Group Coo, prendendo così la responsabilità delle attività del gruppo in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Paesi Nordici e Polonia. A questi mercati si aggiungono Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Israele che già fanno capo a Scrosati, che risponderà direttamente all’amministratore delegato del Gruppo, Jennifer Mullin. Il manager italiano continuerà anche a guidare i team del Fremantle Global Drama, per le attività di M&A del gruppo, i team di Strategy, Marketing & Communications, così come la nuova Global Documentaries Unit.

«In primo luogo, voglio ringraziare Jennifer per il suo continuo supporto e la sua vera leadership – ha detto Andrea Scrosati -. Grazie alla sua visione Fremantle sta vivendo una fase di crescita senza precedenti in tutti i segmenti e modelli di business. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i miei colleghi in Olanda, Belgio, Paesi Nordici, Polonia e Germania insieme al più ampio team di Fremantle, per continuare a crescere realizzando assieme un nuovo entusiasmante capitolo per il gruppo. Parte integrante del DNA di Fremantle sono creatività, talento e innovazione, e sono questi elementi il nostro principale e straordinario motore di crescita».

(Nella foto Andrea Scrosati)