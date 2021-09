Ascolti Tv analisi 7 settembre 2021: ammiraglie frenate. Tra i talk vince Floris, ma Giordano lo sorpassa con Magalli e i ladri di case. Salvo il soldato Veronica

Rai1 va piano e perde con La mia famiglia a soqquadro, superata da Gloria su Canale 5. Fa flop Castrocaro by Perego, mentre nella sfida dei quattro programmi di approfondimento, anche in sovrapposizione, i numeri dicono che Floris precede Giordano, Berlinguer e Gentili ma...

Ascolti tv, al top: il programma più visto della giornata è stato il Tg1 delle 20, a quota 4,780 milioni e 25,6%. Poi Reazione a catena a 3,660 milioni e 24,7% e il Tg5 della sera a 3,424 milioni e 18%

Dove la metti sta. Il soldato Veronica Gentili fa tutto quello che da Cologno le dicono. Ricopre bene le posizioni scoperte nelle feste e nei week end e, da ieri, cerca di fare il suo dovere anche nelle serate in cui tutto sembra perduto in partenza. Su Italia 1 al martedì, la ‘fattoide’ di Rete4 sembrava destinata al massacro e invece è rimasta viva, incolume. Gli avversari l’hanno battuta ma non l’hanno cancellata dalla scena.

A Bianca Berlinguer non è bastato sventolare Massimo Cacciari in avvio di trasmissione, come una sorta di versione snob di Mauro Corona per vincere la sfida a quattro dell’informazione. Il super affollamento, ma anche il menù ripetitivo ha prodotto per Giovanni Floris (vincente ma rimanendo poco sopra quota un milione) e Mario Giordano (secondo in sovrapposizione, con pari share de La7) un esito soddisfacente ma non esaltante.

In prima serata

Il ritorno di Fuori dal coro, DiMartedì e @cartabianca e, non bastassero tre talk politici, il debutto di un nuovo programma di inchieste, Buoni o cattivi, hanno tenuto banco il 7 settembre. E così sono tornati in video, in abbondanza e ridondanza sempre più estrema, anche i virologi e, soprattutto, si è parlato in lungo e largo di green pass e vaccini, proteste ed eccessi no vax, e quindi di Afghanistan, prossime elezioni amministrative, economia, varianti delta e perfino epsilon del covid 19, giustizia, islam e tanto altro ancora.

Massimo Cacciari – che lunedì aveva inaugurato la nuova stagione autunnale di Quarta Repubblica – ieri con Gad Lerner, Massimo Galli e Paolo Mieli ha aperto le danze dalla Berlinguer. Giordano ha cominciato urlando e strepitando come sempre, supportato da Paolo Del Debbio e proponendo, sui vaccini, dopo il caso di una vaccinata con reazione avversa, un lungo servizio con “le storie che nessuno racconta”. Floris è partito con Marco Travaglio, Ilaria Capua e Pierpaolo Sileri, ma anche Pietro Senaldi. Il quarto incomodo, piuttosto che Le Iene, è stato quindi il nuovo programma di interviste e inchieste, Buoni o Cattivi, con la super esposta Veronica Gentili che si è presentato molto simile a certi programmi flop della scorsa stagione di Rai2.

Ma la sfida principale della prima serata è stata come sempre quella tra le proposte delle ammiraglie: su Rai1 la pellicola in prima tv La mia famiglia a soqquadro, con Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci ed Eleonora Giorgi, ha avuto solo 1,777 milioni e il 10,3% di share. Mentre su Canale 5 la serie francese Gloria, con Cecile Bois, ha convocato 1,852 milioni di fedeli con il 10,5% di share vincendo la serata. Le altre proposte di intrattenimento? Il festival di Castrocaro su Rai2, con i giovani talenti canori affidati a Paola Perego e Valeria Graci, si è fermato a 712mila spettatori e il 4,3% di share finendo per arrivare in coda (l’anno scorso aveva avuto 750mila spettatori ed il 4,9% a fine agosto).

Questa la classifica dei meter per i quattro dell’informazione in sovrapposizione. Nella partita tra Floris e Giordano, il primo vince 6,2% a 5,8% se si considera l’arco temporale parziale, finchè cioè non inizia DiMartedì +. Nella seconda fase, notturna, del confronto, con un cambio di tono però netto del programma de La7, e Fuori dal coro che invece può fare valere l’appeal dei servizi dedicati ai Ladri di case e la presenza in studio di Giancarlo Magalli, a prevalere è il talk di Rete4, che sale fino a superare il 10,34% di share alle 24.21. Arriva terza, invece, la Berlinguer, staccata di un punto da Giordano. Si salva, visto che rischiava una clamorosa debacle, la novità Buoni o cattivi, che arriva comunque sopra quota 700 mila e supera per ascolti Castrocaro. Ma vediamo i numeri ufficiali.

Su La7 la prima puntata di DiMartedì con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Roberto Speranza, Marco Travaglio, Ilaria Capua, Pierpaolo Sileri, Pietro Senaldi, Nicola Gratteri, Elsa Fornero, Barbara Gallavotti, Alessandro Barbano, Ferruccio De Bortoli, ha totalizzato 1,073 milioni di spettatori e il 6,2% di share. Su Rete4 la prima puntata di Fuori dal Coro con Mario Giordano alla conduzione e tra gli ospiti Paolo Del Debbio, con Luc Montagnier tra gli intervistati, ma anche l’appuntamento con i ‘ladri di case’ e il finale con Rita Dalla Chiesa e con Giancarlo Magalli come presenza ieratica pop convalidante, ha convinto 906mila spettatori con il 6,2%. Su Rai3 la prima puntata di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione e tra gli ospiti Massimo Cacciari, Gad Lerner, Massimo Galli e Paolo Mieli, Oscar Farinetti, Maurizio Landini, Annalisa Chirico, Roberta Villa, Alberto Cairo ha trovato 837mila spettatori e cultori con il 4,9% di share. Su Italia1 la prima puntata del programma di inchieste, Buoni o cattivi, con Veronica Gentili alla conduzione, e con un’intervista ad Emis Killa nel menù, ha raccolto 744mila spettatori ed il 4,6%.

In day time

In access. Su Rai1 Sanremo 70+1 a 2,873 milioni di spettatori con il 13,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,290 milioni di spettatori con uno share del 15,7%. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto 916mila spettatori con il 4,3%. Su Italia1 Ncis a 1,136 milioni di spettatori con il 5,4%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1,208 milioni di spettatori e 6%,Un Posto al Sole 1,574 milioni di spettatori e 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha riscosso 996mila e 4,9% nella prima parte e 1,262 milioni di spettatori e 6% nella seconda parte. Su La7 per In Onda 1,043 milioni di spettatori e 5%. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 448mila spettatori con il 2,2%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It a 481mila spettatori con il 2,3%.

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,227 milioni di spettatori e il 20% mentre Reazione a Catena ha riscosso 3,661 milioni di spettatori e il 24,7%. Su Canale5 Caduta Libera a 1,437 milioni di spettatori e 13,3% e 2,1 milioni di spettatori e 14,9%. Su Rai2 Italia-Montenegro U21 ha raccolto 536mila spettatori con il 5,3%. Su Rai3 TgR a 2,459 milioni di spettatori con il 15,5%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,3%, Dedicato 15,9%. Su Canale5 Morning News 15,1% nella prima parte e 13,9% nella seconda parte. Su Rai3 Agorà 6%, 7,4% e 5,7%. Elisir 7,3%. Su La7 Omnibus 3,1%, Coffee Break 3%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 14,2% e 13,7%. Su Canale 5 la replica di Forum 15,5%. Su Rai2 La Nave dei Sogni al 5,4%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,8%. Su La7 L’aria che tira 4,2% e 3,4%.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito al 10,4%. La replica de Il Paradiso delle Signore al 9%. Estate in Diretta fa il 10,6% nella prima parte e il 16% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 17,7% di share, Brave and The Beautiful 17,9%, Love is in the Air 17,5% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque inanella 15,7%, 15% e 13,3%. Su Rai3 Aspettando… Geo 5,5%, Geo 6,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 7,2%.

In seconda serata. Su Rai1 Premio Le Maschere del Teatro Italiano al 4,3% di share. Su Canale 5 Station 19 7,3%. Su Rai2 The Blacklist 2,5% e 2,6%. Su Rai 3 Linea Notte 6,1%. Su Italia1 La Paranza dei Bambini 6,3%. Su Rete 4 Inganno Fatale 4,2% di share.

Tra le native digitali free questa la graduatoria della prima serata: ben sei emittenti sopra il 2%, vince Nove

Su Nove Milano-Palermo a 494mila e 2,63%; su RealTime Primo Appuntamento a 441mila e 2,2%. Su 20 Olanda-Turchia a 432mila e 2,1.%. Su Rai4 Acchiappasogni a 416mila e 2,3%. Su Tv8 The Undoing a 401mila e 2%. Su Iris Ultima Caccia a 376mila e 2%. su RaiPremium Miss Fisher 337mila e 1,7%. Su Rai Movie Sindaco Rione Sanità 328mila e 1,71%. Su La5 Tutta colpa di Freud 318 mila e 1,72%. Su Cine34 Il Camorrista a 315mila e 1,63%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)