Ascolti Tv 6 settembre 2021 analisi: Pif regola Gloria. Quarta Repubblica batte Iacona con la linea Porrosoft. Eurosport a 200mila con Sinner e Berrettini

Corsa senza tensione competitiva tra le ammiraglie. Su Rai1 Momenti di trascurabile felicità fa 2,6 milioni, su Canale 5 Gloria risponde con un onesto 11,4%. Approfondimento: una Rete4 meno ‘hard’ e con Cacciari in apertura batte l’inchiesta di Presa Diretta. La sfida italo-tedesca del tennis a New York accende Eurosport

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 delle 20 a quota 4,887 milioni e 25,8%, al secondo posto Reazione a catena con 4 milioni e 26,2%

Il tennis da New York, su Eurosport (e su Sky), con Jannik Sinner sconfitto da Alexander Zverev (186mila) e Matteo Berrettini vincitore su Oscar Otte (200mila tra le 22.30 e l’una di notte), è stata la variante sportiva serale e poi notturna di una programmazione, quella del 6 settembre, che ha cominciato a vedere rimpolpata di presenze ‘autunnali’ la griglia del day time e del prime time. Al pomeriggio è arrivata Barbara D’Urso e toni e modi del contenitore di Canale 5 sembrano essere meno aggressivi e trash di altre edizioni. Quanto durerà? La concorrenza e le attese del pubblico di riferimento spingeranno Pomeriggio 5 a tornare quello di sempre? Vedremo una Mediaset complessivamente meno ‘barbara’ e urlante, anche sul versante informazione? Sarà più ‘draghiana’ e meno destabilizzante, più in sintonia con il clima positivo che – tutto sommato – tra successi sportivi e ripresa economica (Pil stimato al +6% vuol dire più pubblicità per Cologno) pare sotto traccia emergere nel Paese?

Se la dialettica degli opposti è tra Sallusti e Belpietro ed è Cacciari il vate del no green pass…

Ieri ha mostrato un nuovo volto – da questo punto di vista, molto furbo – Rete4, con una puntata di Quarta Repubblica che ha proposto un Alessandro Sallusti di ‘sinistra’ a confronto con l’estremo Maurizio Belpietro, e un Massimo Cacciari in sostanza ‘para-destrorso’, a sostegno delle velleità ‘liberali’ dei no green pass; la presenza dell’odiatissima (sui social e dal popolo retequattriano di riferimento) Laura Boldrini completava il menù un po’ spiazzante. Un più misurato Nicola Porro ha portato a casa 995 mila spettatori ed il 6,75% di share.

Poco di più ha fatto, nella stessa serata, il battesimo stagionale di Presa Diretta, a quota 1,1 milioni e 5,6%, parlando delle ambizioni imperialiste dello yuan cinese. Ma se si considera la fase in cui i due programmi sono stati in onda in contemporanea a vincere è stata abbastanza nettamente la trasmissione di Rete4: 1,3 milioni ed il 6,7% fino alle 23.10, contro 1,1 milioni e 5,64% della trasmissione di Rai3 curata da Riccardo Iacona. In pratica Porro è stato a lungo terza opzione della serata.

Prima serata

In prima serata Rai1 ha riprogrammato il film di Pif, Momenti di trascurabile felicità, conquistando 2,6 milioni di spettatori ed il 13,5%. L’ammiraglia commerciale ha risposto con la serie tv francese con Cecile Bois, Gloria, che si è difesa abbastanza dignitosamente, a quota 1,942 milioni e 11,4%. Su Rai2 è andato forte il telefilm Hawaii Five-0: la prima tv ha avuto 1,2 milioni e il 5,73% con il primo episodio, 1,233 milioni e il 6,6% con il secondo e quindi 1,1 milioni e 7,78% con il terzo episodio correndo alla pari con Rete4 e davanti alla terza rete. Su Italia1 il film in prima tv Godzilla II si è fermato a 922mila spettatori ed il 5,33%. Licia Colò, con Eden su La7, ha completato l’offerta di base, portando a casa 383mila spettatori ed il 2,3%.

In day time

In access. Su Rai1 Techetechetè 3,879 milioni di spettatori con il 18,44%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,070 milioni di spettatori con uno share del 14,6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,067 milioni di spettatori con il 5,05%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,1 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema a 1,2 milioni di spettatori e 5,9%, Un Posto al Sole 1,4 milioni di spettatori e 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia News 1,3 milioni e 6,4% nella prima parte e 1,129 milioni di spettatori e 5,3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1,127 milioni di spettatori e 5,4%.

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,640 milioni di spettatori e 22,65% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,996 milioni di spettatori e 26,2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,491 milioni di spettatori e 13,43% mentre Caduta Libera ha avuto 2,3 milioni di spettatori e 15,9%.Su Rai3 TGR 2,3 milioni di spettatori con il 14,2%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 16,9%, Dedicato 14,94%. Su Canale5 Morning News 14,7% e 13,1%. Su Rai3 Agorà Estate 6,34% e 5,9% di share. A seguire Elisir d’Estate 5,5%. Su La7 Omnibus 2,9%. Coffee Break Estate 2,1%. A mezzogiorno. Su Rai1 Don Matteo 12,1% e 13,5%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,7%. Su La7 L’Aria che Tira 3,1% nella prima parte e 3,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 10,04%. La replica de Il Paradiso delle Signore 9,3%. Estate in Diretta 11,3% e 16,53%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 18,6% di share, Brave and The Beautiful 19,3%, Love is in the Air 18% di share, Pomeriggio 5 al rientro a 16,1% e 14,3%. Su Rai3 Il Commissario Rex al 6,54%, Aspettando Geo 5,6%, Geo 7,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Indovina chi viene a cena? 2,1%.

In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie 7,7% di share. Su Canale 5 Station 19 8,2%. Su Rai2 Da Aosta ai 4 mila 2,8%. Su Rai 3 Io li conoscevo bene 2,9% e TG3 Linea Notte 4,24%. Su Italia1 Pacific Rim 5,93%. Su Rete 4 Gli sposi dell’anno 4,8% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: Tv8 sprinta su Nove e RaiMovie

Su Tv8 Mia Moglie per Finta a 534mila spettatori con il 2,94%. Sul Nove Palermo-Milano Solo Andata ha raccolto 524mila spettatori con il 2,86%. Su Rai Movie Django Unchained a 505mila spettatori e il 2,9%. Su Iris Giù al Nord ha ottenuto 427mila spettatori con il 2,2%. Su Cine34 Un’estate al mare a 353mila e 1,81%. Su 20 Codice 999 332mila spettatori e 1,74%. Su Real Time Vite al Limite 317mila spettatori con l’1,63%. Su Rai4 Vikings 246mila spettatori con l’1,2%. Su Rai Premium Sono Italiana, Ma Vorrei Smettere, spettacolo teatrale di Francesca Reggiani, 215mila spettatori con l’1,1%. Su TopCrime Delitto nel vigneto a 215mila e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Quarta Repubblica)