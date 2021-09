Ascolti Tv analisi 1 settembre 2021: poca Gloria per Rai1 e Quaranta. Bene Chicago Fire e Brindisi, che vola con Bassetti e i no vax. 20 boom con Cristiano Ronaldo

Non hanno forzato le ammiraglie. Su Canale 5 la miniserie Gloria ha avuto solo 1,841 milioni e l’11% e non ha disturbato l’esperimento di Stefano Coletta. Su Rai1 Linea Verde Radici è arrivata a 2 milioni e 11,3%: poco per l’ammiraglia, ma abbastanza per vincere. Il botto l’hanno fatto Chicago Fire e Zona Bianca, oasi dello zapping. Tra le proposte delle native digitali free supera mezzo milione il match Portogallo-Irlanda.

Il programma più visto della giornata è il Tg1 delle 20 a quota 4,576 milioni e 26,33%, al secondo posto Techetechetè con 3,963 milioni e 19,7%, al terzo Reazione a catena a 3,6 milioni e 25,9%

Avvio del mese senza troppi strappi, televisivamente parlando, mercoledì 1 settembre, con le ammiraglie ancora a cincischiare, sperimentare, attingere al fondo del magazzino. A riposo dopo la fatica estiva Piero Angela, Rai1 ha proposto Linea Verde Radici-Storie della terra, lanciando con uno speciale in prima serata Federico Quaranta. Che, ambientato nella Trinacria, aveva oltretutto un sentore nostalgico per molti dei rimpatriati post vacanza. L’ammiraglia commerciale ha risposto a tono. E cioè sommessamente, con la miniserie francese in prima tv Gloria, che doveva solo salvare la dignità di Canale 5 e forse c’è perfino riuscita.

Tanti i film in programmazione, con un derby senza storia nella tv pubblica. Su Rai2 è andato in onda il thriller L’altra madre di mia figlia ed ha travolto il titolo su Rai 3, la commedia romantica e melodrammatica Il gioco delle coppie. Cologno ha schierato con grandi benefici pure il telefilm Chicago Fire su Italia 1 e il talk Zona Bianca su Rete4, che hanno incamerato molto zapping dalle emittenti maggiori. Mentre La7 ha ripescato Il Divo preservando l’onore. In queste condizioni, considerati gli ascolti in termini di numero di spettatori raggiunti, a prescindere dalla durata, la graduatoria di prima serata è stata la seguente.

In prima serata

Su Rai1 il docufilm di Federico Quaranta in Sicilia, Linea Verde Radici – Storie di terra, ha avuto 2 milioni di spettatori e l’11,3%. Su Canale 5 la miniserie francese Gloria, remake della serie gallese Keeping faith con protagonista Cecile Bois, ha avuto 1,841 milioni di spettatori e l’11% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago Fire, con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Christian Stolte, ha raccolto ben 1,6 milioni di spettatori con l’8,6%. Su Rai2 il giallo L’altra madre di mia figlia, con Tanya Clarke, Aria Pullman, Monica Rose Betz, Matthew Pohlkamp, Remington Hoffman, Angela Nicholas, ha riscosso 1,157 milioni e il 6,3%.

Su Rete4 ha fatto sostanzialmente meglio il talk politico Zona Bianca con Giuseppe Brindisi alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Bassetti, Barbara Lezzi, Roberto Occhiuto, Alessia Morani, Gianluigi Paragone, Claudia Fusani, Piero Sansonetti, Roberto Poletti e Francesco Borgonovo. Il programma ha riscosso ben 1,044 milioni di spettatori ed il 7,1% quasi raddoppiando il risultato di sette giorni prima (solo 583mila spettatori ed il 3,6%). Su Rai3 la pellicola francese firmata Olivier Assayas, Il gioco delle coppie, con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal Greggory, ha raccolto solo 549mila spettatori pari ad uno share del 3%. Su La7, infine, la pellicola cult Il Divo, con Tony Servillo nei panni di Giulio Andreotti, ha avuto 291mila spettatori con uno share del 2%.

In day time

In access. Su Rai1 Techetechetè 3,963 milioni di spettatori con il 19,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,672 milioni di spettatori con uno share del 13,3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 874mila spettatori con il 4,3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1 milione di spettatori con il 5,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,4 milioni di spettatori e 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia News 984mila e 5,2% nella prima parte e 1,172 milioni di spettatori e 5,8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1,092 milioni di spettatori e 5,5%.

In preserale. Gerry Scotti perde ancora contro Reazione a catena

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,252 milioni di spettatori e 21,5% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,598 milioni di spettatori e 25,9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,142 milioni di spettatori e 11,4% mentre Caduta Libera ha avuto 1,978 milioni di spettatori e 14,9%. Su Rai3 TGR 2,222 milioni di spettatori con il 14,9%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 16,3%, Dedicato 14,9%. Su Canale5 Morning News 13,6% e 11,3%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 ha raccolto il 5% dalle 2.02 alle 8.30, il 5,7% dalle 8.47 alle 10.10. Su Rai3 Agorà Estate 6,3% di share. A seguire Elisir d’Estate 4,6%. Su La7 Omnibus 3,2%. Coffee Break Estate 2,3%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 14,3% e 13,9%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,3%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,2% nella prima parte e 3,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 10,1%. La replica de Il Paradiso delle Signore 9%. Estate in Diretta 11,2% e 15,3%. Su Rai2 Italia-Russia di volley femminile a 800mila e 9,5%. Su Canale5 Beautiful 18,2%, Una Vita 18,7% di share, Brave and The Beautiful 18,4%, Love is in the Air 19,1% di share, Love on ice 11%. Su Rai3 Il Commissario Rex al 6,3%, Eccezziunale veramente2 4,3%, Geo Magazine 6,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Eden 1,9%.

In seconda serata. Su Rai1 Expo Dubai 2020 6,4% di share. Su Canale 5 Station 19 7,7%. Su Rai2 Vitalia 1,94%. Su Rai 3 Ieri e Oggi 4,55% e TG3 Linea Notte 5,11%. Su Italia1 Prodigal son 4,9%. Su Rete 4 Brivido nella notte 4,3% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare la vittoria di 20 con Portogallo-Irlanda sul film di Rai4

Su 20 Portogallo-Irlanda, finita con la vittoria lusitana e una doppietta di Cristiano Ronaldo, ha conquistato 509mila spettatori ed il 2,7%. Su Rai4 Nemesi 436mila spettatori con il 2,4%. Su RealTime per l’esordio della prima edizione di D’amore e d’accordo 418mila spettatori e 2,1%. Sul Nove Notte prima degli esami 417mila spettatori e 2,5%. Su Tv8 X Factor 10 anni audizioni a 353mila spettatori e 2,2%. Su Iris Fratello dove sei? 351mila spettatori e 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Zona Bianca)