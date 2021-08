Ascolti tv 25 agosto: Angela saluta col 12,8% e sprinta su Quasi Amici. Boom del volley donne

Rai1 batte di misura Canale 5 ma la sorpresa è la nazionale femminile di volley che conquista il podio per Rai2

L’ultima puntata stagionale di Piero Angela su Rai1 alle prese con una commedia cult, Quasi amici, sull’ammiraglia rivale. Ma poi c’era anche la nazionale femminile di volley impegnata agli europei, in onda su Rai2. Tra le proposte croccanti di mercoledì 25 agosto c’erano quindi i telefilm from Chicago di Italia1, il talk Zona Bianca su Rete 4, la commedia rosa di Rai3. La docuserie Hunting Hitler su La7 completava il quadro delle proposte principali. In prime time questo il bilancio dei meter. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 Superquark, con Piero Angela alla conduzione, ha totalizzato 2,032 milioni di spettatori e 12,8%.

Su Canale 5 il nuovo passaggio del film Quasi amici, con Omar Sy e Francois Cluzet, ha avuto 2,021 milioni di spettatori pari al 12,3% di share.

Su Rai2 la partita di volley Italia-Croazia, vinta dalle azzurre per tre a zero, ha convinto 1,659 spettatori con il 9,1% di share.

Su Italia 1 il telefilm Chicago Fire ha raccolto 1,321 milioni di spettatori con 7,1% mentre Chicago P.D. ha avuto 1,364 milioni e 8% di share.

Su Rai3 il film francese Una famiglia allargata con Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Roby Schinasi protagonisti, ha raccolto davanti al video 1,198 milioni di appassionati pari ad uno share del 6,9%.

Su Rete4 il talk politico Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi alla conduzione, ha totalizzato 706mila spettatori con il 5,1% di share.

Su La7 la docufiction Hunting Hitler, ha avuto 372mila spettatori con uno share del 2,9%.