Ascolti tv 26 luglio analisi: Floriana perdona Federico e Bisciglia fa il botto. Coletta fa 13 col film. Gentili, novità per finta. Tokyo accende pure il Tg2

Ascolti Tv olimpici: Rai 2 tra le 2 e le 12.57 a 860mila e 20,2%; al pomeriggio a 2,3 milioni e 18,9%; boom per il Tg2 delle 8.45 a 940mila e al 17,43%, alle 13.00 a 3,5 milioni e 25,3%, alle 20.30 al 10,2% con 1,886 milioni di spettatori

Una lettera d’amore letta da Federico nel corso di un falò straordinario alla fine l’ha salvato (?). Ieri – lunedì 26 luglio, in una giornata olimpica senza ori italiani e qualche delusione – alla sera su Canale 5 Temptation Island si è aperto con la ricomposizione della coppia palermitana, che la bella tentatrice Vincenza non è quindi riuscita a scompaginare. Ha vinto (?) Floriana, definita ‘la sposa cadavere’ dagli altri compagni di viaggio nei sentimenti, uscita più forte che mai dall’esperienza kamikaze.

È stato questo, in apertura, uno dei momenti clou di una giornata e serata tv all’insegna delle Olimpiadi di Tokyo, ma anche dello United Nations Food Systems Summit, che è stato celebrato con un evento nell’access di Rai3.

In prima serata vince facile Temptation Island: sale lo share, tiene l’ascolto. Rai1 al 13,6%: i film fanno molto meglio delle fiction in replica

Concorrenza ridotta, tante repliche, ma anche il docureality cult di Canale 5 in pista, un film su Rai1 al posto di Luisa Ranieri in replica, l’esordio di Controcorrente su Rete4 (identico, alla fine, agli altri talk politici di tutte le reti). In questo contesto l’ammiraglia commerciale ha fatto polpette della concorrenza in prima e seconda serata.

Su Canale 5 la quinta puntata di Temptation Island ha conseguito 3,285 milioni di spettatori ed il 23,7% di share (sette giorni prima era arrivato a 3,353 milioni di spettatori ed il 23%; due settimane prima aveva portato a casa 3 milioni e il 21,5%, mentre tre settimane prima, con più spettatori davanti al video, era arrivata a 3,526 milioni e il 23%). Filippo Bisciglia ha staccato la pellicola Brooklyn, che su Rai1 è arrivata a 2,416 milioni ed il 13,6% (la replica de La Vita promessa si era fermata a 1,716 milioni di spettatori e il 9,2% sette giorni prima).

Composita, come detto, l’offerta di Rai3. L’evento corto dal Circo Massimo, in occasione dello United Nations Food Systems Summit, con Andrea Bocelli e Milly Carlucci, ha avuto 965mila spettatori e il 4,9% di share. Poi la replica di Report ha riscosso solo 675mila spettatori ed il 3,9%.

Rete4 ha fatto benino proponendo la propria relativa novità. La prima puntata di Controcorrente, con Veronica Gentili alla conduzione e tra gli ospiti Roberto Speranza, Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red Ronnie, il prof. Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso, Antonio Maria Rinaldi, Valentina Petrini e Antonio Caprarica, ha riscosso 819mila spettatori ed il 4,9%. Sette giorni prima Quarta Repubblica, con Matteo Salvini, Matteo Renzi e Antonio Tajani, aveva avuto 881mila spettatori ed il 5,9%.

Gentili ha perso il confronto con il salotto olimpico di Rai2. Il circolo degli anelli ha avuto 958mila spettatori e il 5,6%, collocandosi virtualmente sul podio. Su Italia 1, inoltre, Freedom- Oltre il confine in replica ha totalizzato 656mila spettatori e 4,3%. Iinfine, su La7 è arrivata la pellicola Al vertice della tensione (629mila e 3,7% di share).

Le altre partite di giornata. Teche e Papere vicine, parte bene Morning News, meno efficace finora l’approdo di Ncis su Italia1. In day time fa il botto Rai2. Inevitabile la contrazione di Rai1

In access. Su Rai1 Techetechetè 3,278 milioni di spettatori con il 17,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,164 milioni di spettatori con uno share del 16,5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,086 milioni di spettatori con il 5,6%. Su Italia1 Ncis a 924mila spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,163 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rete4 Stasera Italia News 992mila e 5,4% nella prima parte e 1,2 milioni di spettatori e 6,2% nella seconda parte. Su La7 In Onda 1,150 milioni di spettatori e 6%.

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,130 milioni di spettatori e 19% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,185 milioni di spettatori e il 22,7%. Su Canale5 la replica di Conto alla Rovescia ha avuto 1,538 milioni di spettatori e il 11,4%. Su Rai3 i TGR hanno raccolto 2,3 milioni di spettatori con il 15,6%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate 14,6% e Dedicato 10,8%. Su Rai 2 – dalle 2 di notte alle 12.57 – Tokyo Live 2020 19,2%. Su Canale5 Tg5 Mattina 17,9%; Morning News al 12,8% e 10,7%. Su Rai3 Agorà Estate 4,3%, Elisir Estate 3,2%. Su La7 Omnibus 2,8%, Coffee Break 2,1%. A mezzodì su Rai1 Don Matteo 9%. Su Canale 5 Forum in replica a 14%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,3%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La Signora in Giallo 2,8%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,8% e 2,3%.

Al pomeriggio su Rai1 l pranzo è servito con Flavio Insinna alla conduzione 9,4%. Speciale Tg1 Food Forum 5,6% e Estate in diretta 13,9%. Su Rai2 dalle 13.34 alle 16.29 Tokyo Live 2020 19,3%. Record Oltre l’Impossibile 13,6%. Su Canale5 Beautiful 16,5%, Una Vita 16,9%, Brave & Beautiful 15,9%, Love is in the air 16,1%. Rosamunde Pilcher 11%. Su Rai3 Geo Magazine 7,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5%. Su La7 Eden 1,8%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 5,1%. Su Canale Tg5 Notte 16,6%. Su Rai2 Record 5,3%, Go Tokyo 2020 6,4%. Su Rai 3 Il fattore umano 3,7% e Linea Notte 4,6%. Su Italia1 Barbarians Roma sotto attacco 3,6%. Su Rete 4 The Express 2,8%. Alle 20: Tg1 4,033 milioni e 23,6%, Tg5 3,038 milioni e 17,5%; TgLa7 a 925mila e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Temptation Island)