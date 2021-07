Ascolti tv 19 luglio analisi: Bisciglia vola con Floriana, la sposa cadavere. Coletta sotto il 10% anche con la Ranieri. Ranucci mangia l’ultimo Porro

Povero Federico, che non sta riuscendo a capire niente del ‘percorso’ intrapreso a Temptation Island. Attratto dalla bella tentatrice Vincenza, ma inequivocabilmente succube della fidanzata Floriana (povera pure lei, comunque), che i suoi compagni di villaggio hanno definito ‘la sposa cadavere’, pregustandone anche un destino da sconfitta, ma che invece ieri nel momento decisivo di confronto col partner che ha sfiorato il tradimento, e l’ha fatta piangere e soffrire, l’ha tramortito e lasciato al falò senza perdonarlo, con il conduttore Filippo Bisciglia divertito e sorpreso. La storia rimane aperta e altre cose certamente accadranno, mai ieri intanto i meter hanno registrato uno dei picchi di ascolto proprio in questa fase.

E’ stato questo, del resto, il momento clou di una serata tv, quella di lunedì 19 luglio, all’insegna di una agognata normalizzazione estiva: bassa concorrenza, tante repliche, il docureality cult di Canale 5 a raccontare le sue storie un po’ aggiustate, ma ancora ben montate e performanti dal punto di vista di Auditel. E dall’altra parte della barricata su Rai1 l’ennesima replica di Stefano Coletta. Comunque sia su Canale 5, la quarta puntata di Temptation Island ha conseguito 3,353 milioni di spettatori ed il 23%; sette giorni prima, contro i festeggiamenti Azzurri aveva portato a casa 3 milioni e il 21,5%, mentre due settimane prima, con più spettatori davanti al video, era arrivata a 3,526 milioni e il 23% due puntate prima. Bisciglia ha doppiato la replica di La Vita Promessa con Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio tra i protagonisti, che si è fermato a 1,716 milioni di spettatori e il 9,2%. All’inverso, in tema approfondimento, una replica ha doppiato una proposta croccante.

Su Rai3 Report riproponendo la trattativa tra lo Stato e la mafia in primo piano, ha riscosso 1,5 milioni di spettatori ed il 7,8% di share, in crescita rispetto ai 1,454 milioni di spettatori ed il 7,5% di sette giorni prima. Sigfrido Ranucci ha travolto Nicola Porro. Quarta Repubblica, ha proposto Matteo Salvini e le interviste a Matteo Renzi e Antonio Tajani, e con l’ultima ha riscosso 881mila spettatori ed il 5,9% (773mila spettatori ed il 3,9% sette giorni prima). Porro è stato battuto anche da Rai2 (il telefilm Hawaii Five-0 ha avuto 1,351 milioni di spettatori e 6,7%, Ncis New Orleans ha avuto 985mila e 5,3% di share) e quasi raggiunto da Italia 1 (Freedom- Oltre il confine in replica a totalizzato 875mila spettatori e 5,4%). Più staccato su La7 è arrivato Clint Eastwood con la pellicola L’uomo dalla cravatta di cuoio (437mila e 2,3% di share).

Le altre partite di giornata. In seconda serata Bisciglia cancella le altre proposte

In access. Su Rai1 Techetechetè 3,467 milioni di spettatori con il 17,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,323 milioni di spettatori con uno share del 16,8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,030 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Italia1 CSI a 1,4 milioni di spettatori con il 5,4%. Su Rai3 Caro Marziano 853mila spettatori con il 4,6%. Un Posto al Sole 1,447 milioni di spettatori con il 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia News 975mila e 5,1% nella prima parte e 1,174 milioni di spettatori e 5,9% nella seconda parte. Su La7 In Onda 1,032 milioni di spettatori e 5,2%.

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,1 milioni di spettatori e 19,5% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,358milioni di spettatori e il 23,9%. Su Canale5 la replica di Conto alla Rovescia ha avuto 1,687 milioni di spettatori e il 12,6%. Su Rai3 i TGR hanno raccolto 2,221 milioni di spettatori con il 14,8%. Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate 18,3% e Dedicato 18,2%. Su Canale5 Tg5 Mattina 19,6%; Planet al 9,2%. Su Rai3 Agorà Estate 7,3%, Elisir Estate 5,5%. Su La7 Omnibus 3,1%, Coffee Break 3,3%. A mezzodì su Rai1 Don Matteo 14,1% e 14,3% di share. Su Canale 5 Forum in replica a 13,4%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La Signora in Giallo 2,8%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,7% e 3,1%.

Al pomeriggio su Rai1 l pranzo è servito con Flavio Insinna alla conduzione 11,6%. Il paradiso delle signore in replica 9,8% e Estate in diretta 11% di share e 15,8%. Su Canale5 Beautiful 17,3%, Una Vita 18,3%, Brave & Beautiful 16,4%, Love is in the air 16,8%. Le mie nozze country 8,5%. Su Rai3 Geo Magazine 7,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,4%. Su La7 Eden 2,5%. In seconda serata su Rai1 Sette Storie 4,1%. Su Canale Tg5 Notte 16%. Su Rai2 in prima visione free Una pezza di Lundini 2,1%. Su Rai 3 Il fattore umano 5,7% e Linea Notte 5%. Su Italia1 Barbarians Roma sotto attacco 5,2%. Su Rete 4 Cavalli selvaggi 3,2%. Alle 20: Tg1 4,233 milioni e 24%, Tg5 3,198 milioni e 17,8%; TgLa7 a 976mila e 5,4%.

