Ascolti Tv 25 luglio digital & pay: Olimpiadi a segno. Tv8 va forte con Men in Black II. Ma anche la Superbike da Assen

Promosso da Auditel il secondo canale pubblico dedicato alle Olimpiadi. Gli ascolti per singola disciplina. Tra le native digitali free, alla sera: Su Tv8 Men in black 2 424mila con il 2,53% di share. Su Rai4 Chiudi gli occhi 406mila e il 2,5%. Sul 20 The Island 346mila con il 2,3%.

Ascolti Tv altre tv, gruppi: altre Rai 7,2% nell’intera giornata e 6,6% in prima serata; altre Mediaset 9,4% nell’intera giornata e 9,7% in prima serata

Solo le due ruote, e per giunta nella versione da super appassionati della Superbike, hanno un po’ retto il confronto con gli sport olimpici, dispiegati sulla Rai ma anche in streaming con abbondanza di proposte da mane a sera, ma soprattutto – per i live – tra le due di notte e il primo pomeriggio. Tokyo in primo piano quindi domenica 25 luglio su Rai2 e Discovery+, nonché Eurosport, ma poi su tutti i tg generalisti con i vari riflessi e risultati, festeggiamenti e delusioni, con quello che ne consegue anche per lo sport sulle pay e le altre offerte opzionali.

In assenza di numeri by streaming, per adesso, si può dire che su Rai2 le gare hanno fatto prestazioni notevoli in tutto l’arco della propria copertura, conseguendo tra le due di notte e le 13.00 circa 1 milione e il 20,7% e quindi dopo il Tg2 dell’ora di pranzo, e fino alle 17.00 circa, 2,3 milioni ed il 18,6%. Ecco la minuta degli ascolti di specialità offerta dalla Rai.

PALLAVOLO OLIMPICA FEMMINILE (alle 2.00) – 9,1% 220 mila

TIRO CON L’ARCO NETTO (alle 2.32) – 13,6% – 353 mila

SCHERMA NETTO (alle 2.58) – 22,3% – 1 milione 98 mila

NUOTO NETTO (alle 3.26) – 22,3% – 1 milione 2 mila

SCHERMA SPADA OLIMPICA (alle 5.51) – 18,2% – 253 mila

JUDO OLIMPICO (alle 6.16) – 19,4% – 322 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 6.23) – 20,1 % – 389 mila

PALLACANESTRO OLIMPICA (alle 6.38) – 16,6 – 429 mila

JUDO OLIMPICO (alle 7.23) – 15,6% 549 mila

PALLACANESTRO OLIMPICA (alle 7.52) – 17,7% 874 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 8.23) – 18,5% – 1 milione 22 mila

TUFFI OLIMPICO FEMMINILE (alle 8.33) – 20,1% 1 milione 167 mila

SCHERMA FIORETTO OLIMPICO (alle 9.03) – 21,6 – 1 milione 343 mila

CICLISMO OLIMPICO FEMMINILE (alle 9.16) – 22,8% – 1 milione 446 mila

SCHERMA SPADA OLIMPICA (alle 9.30) – 24% – 1 milione 590 mila

CICLISMO OLIMPICO FEMMINILE (alle 9.50) – 23,7% – 1 milione 703 mila

JUDO OLIMPICO (alle 10.16) – 23,5% – 1 milione 806 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 10.47) – 23% – 1 milione 840 mila

SCHERMA FIORETTO OLIMPICO (alle 11.02) – 23,6% 1 milione 946 mila

JUDO OLIMPICO FEMMINILE (alle 11.19) – 23,7% 2 milioni 16 mila

CANOA SLALOM OLIMPICA (alle 11.39) – 24% – 2 milioni 127 mila

JUDO OLIMPICO (alle 11.51) 22,9% 2 milioni 195 mila

SCHERMA SPADA OLIMPICA (alle 12.07) – 22,5% – 2 milioni 447 mila

NUOTO OLIMPICO (alle 12.24) – 23,8% – 2 milioni 979 mila

SCHERMA SPADA OLIMPICA (alle 13.32) – 19,4% – 2 milioni 873 mila

NUOTO OLIMPICO (alle 13.37) – 21% – 3 milioni 113 mila

BEACH VOLLEY OLIMPICO (alle 13.51) – 22% – 3 milioni 176 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 14.03) – 20,7% – 2 milioni 936 mila

SOFTBALL OLIMPICO (alle 14.11) – 19,1% – 2 milioni 531 mila

SCHERMA SPADA OLIMPICA (alle 14.49) – 18,7% – 2 milioni 360 mila

SOLLEVAMENTO PESI OLIMPICO (alle 15.10) – 21,7% – 2 milioni 583 mila

BEACH VOLLEY OLIMPICO USA (alle 15.38) – 19% – 2 milioni 191 mila

GINNASTICA ARTISTICA (alle 16.17) – 17,8% – 1 milione 955 mila

Tra le native digitali free quattro sopra il 2% di share in prima serata. Vola Tv8 con la SBK al pomeriggio

In prime time film in primo piano. Su Tv8 Men in black 2 è stato seguito da 424mila spettatori con il 2,53% di share. Su Rai4 Chiudi gli occhi ha ottenuto 406mila spettatori e il 2,5%. Sul 20 The Island ha avuto 346mila spettatori con 2,3%. Su TopCrime Colombo 319mila e 1,9%. Sul Nove Cambio Moglie a 293mila spettatori e 1,7% e 208mila e 1,6%. Su La5 La cucina del cuore 269mila spettatori e 1,6%. Su Real Time per 90 giorni per innamorarsi 248mila spettatori con 1,4%. Su Cine 34 Rimini Rimini un anno dopo ha raccolto 242mila spettatori e 1,5%. Su Rai Premium Un’Ora Sola Vi Vorrei 209mila spettatori pari all’1,2%. Su Iris The Great Gatsby ha conseguito 204mila spettatori con 1,4%. Su Rai Movie Una notte al museo 2 ha convinto 173mila spettatori con 1%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 148mila spettatori con 0,9%. Su Focus Rooted 145mila spettatori con 0,9%. Su Rai Storia La scelta del re 122mila spettatori pari allo 0,8%. Su La7d per Grey’s Anatomy 65mila spettatori con 0,4%. Su Italia2 Young Sheldon ha avuto 16mila spettatori e 0,1%.

Al pomeriggio. Su Tv8 Superbike da Assen 326mila e 2,4%. In access. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha avuto 629mila spettatori pari al 3,7% di share. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 131mila spettatori e lo 0,8%. In seconda serata. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 208mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 Name the tune ha avuto 137mila spettatori e 1,9% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della SuperBike)