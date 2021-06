La pubblicità su Dazn, un’altra sconfitta (e una beffa) per Urbano Cairo

Dazn-Mediaset accordo siglato fino al 2024 sulla pubblicità

Il Sole 24 Ore, pagina 24, di Andrea Biondi.

Fra Dazn e Mediaset l’accordo è ufficiale. Dazn e Digitalia ’08 – al 100 per cento di Publitalia ’80 (quindi gruppo Mediaset), che è la concessionaria specializzata nella vendita di spazi pay (seguiva Mediaset Premium) e di tutta la parte digital – hanno siglato un «accordo per la raccolta pubblicitaria della Serie A Tim per il prossimo triennio 20212024». Il comunicato congiunto di Dazn e Mediaset ha dato il crisma dell’ufficialità a indiscrezioni di cui ha dato conto il Sole 24 Ore di ieri. «È un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo, ma anche per il mercato. La partnership con Dazn darà vita a una collaborazione vincente che unirà l’approccio più moderno e flessibile di Dazn nel trattare il prodotto sportivo alla solidità e all’esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende», è il commento del numero uno di Publitalia ’80 e presidente di Digitalia ’08 Stefano Sala.

«Mentre in Dazn stiamo lavorando per offrire a un numero sempre maggiore di tifosi un prodotto innovativo e moderno che consenta una migliore fruizione della Serie A, Digitalia ’08 sarà in grado di valorizzare ancora di più questa competizione che grande rilevanza ha nel mercato dell’advertising del nostro Paese», ha commentato dal canto suo Veronica Diquattro, Chief customer e innovation officer di Dazn. Con la scelta di Digitalia, Dazn ha finito per preferire il gruppo Mediaset, leader nel mercato della pubblicità in Tv, agli altri due soggetti in partita: Cairo Communications e Sky Media. L’accordo è solo sulla Serie A, mentre per gli altri campionati e altri sport la raccolta resterà affidata alla concessionaria interna Dazn Media. A questo punto occorrerà capire se Sky riuscirà dal canto suo ad aggiudicarsi la gestione del canale horeca (bar, ristoranti, hotel) della Serie A targata Dazn, che dalla prossima stagione trasmetterà 7 partite in esclusiva e 3 in “co-esclusiva” con la stessa Sky. Di certo dalle parti di Rogoredo, come nell’headquarter inglese, sta studiando il contrattacco sul versante legale e regolatorio.

(Continua su Il Sole 24 Ore)

(Nella foto Urbano Cairo)