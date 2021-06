Massimo Giletti saluta La7. Per lui è pronto il prime time di Rai2

Giletti verso viale Mazzini per risollevare il giovedì

Libero, pagina 25, di Francesca D’Angelo.

«Ciao, non so se ci rivedremo, buona estate a tutti». Con cadenza biennale, a giugno Massimo Giletti si congeda immancabilmente dal proprio pubblico. Quest’anno ha detto: «Questa è stata l’ultima puntata di Non è L’Arena. Sono stati quattro anni straordinari su La7. Buona estate, ad maiora». Per la verità finora i suoi addii non hanno mai portato a grandi stravolgimenti: di base a settembre ritroviamo Giletti là dove lo avevamo lasciato. I suoi ripetuti congedi sarebbero più che altro legati alla temporalità dei contratti che lo legano alla rete: con La7 non ha mai voluto firmare contratti monstre da 5 anni preferendo un rinnovo biennale. Allo stesso tempo, non succede mai nulla perché i risultati dei suoi programmi spingono la committenza a tenerselo stretto: il suo stile può piacere o non piacere (ogni riferimento a Selvaggia Lucarelli è puramente casuale), e noi stessi di Libero lo abbiamo spesso criticato, ma è un dato di fatto che con lui, il prime time domenicale di La7 è risorto. Quindi, di norma, a settembre resta tutto come prima.

Tranne forse a questo giro. Contattato da Libero, Giletti preferisce non rilasciare commenti («ho già detto tutto domenica sera durante la puntata») ma, stando alle indiscrezioni, avrebbe già un mezzo piede in Rai: a fine mese scade il suo contratto con Cairo, il clima a La7 è teso (si veda il recente scontro con Lilli Gruber) mentre il secondo canale pubblico lo starebbe corteggiando.

(Continua su Libero)

(Nella foto Massimo Giletti)