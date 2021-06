Con Discovery+ il reality lo decidi tu: Love Island con Giulia De Lellis

Discovery, il reality è interattivo

ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.

Quando tra un paio di anni il parco tv italiano sarà rinnovato e nelle case si troveranno quasi esclusivamente smart tv, il concetto di canale lineare andrà sempre più scemando, e la carrellata col telecomando riguarderà le app: RaiPlay, Mediaset Infinity, Discovery+, Now, Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Dazn, Pluto tv (da fine 2021), Paramount+ (dal 2022) ecc. Ovvero i luoghi dove scegliere on demand cosa guardare. Lo switch sarà ovviamente un processo lento. Ma un buon esempio del nuovo corso già arriva dalla prima edizione del dating reality interattivo Love Island, dal 7 giugno al 4 luglio su Discovery+. Love Island è il format più importante del broadcaster televisivo inglese Itv, ha già avuto edizioni in oltre 20 Paesi nel mondo, e quella britannica continua ad avere un successo enorme. Ma Discovery Italia decide di lanciare un brand del genere puntando tutto sul suo over the top, nato solo cinque mesi fa «e già con oltre 80 contenuti originali per la piattaforma in streaming», dice Laura Carafoli, senior vice president chief content officer Discovery Italia, «di cui il 60% sono contenuti italiani. Su Discovery+ abbiamo una offerta molto profonda, con oltre 5 mila contenuti, e riteniamo che le produzioni originali italiane siano il mezzo di comunicazione più diretto per comunicare a chi potrebbe acquistare il nostro abbonamento. Proprio per questo le produzioni degli Originals saranno sempre più italiane, dall’intrattenimento ai documentari».

Poiché il target da ingaggiare è molto giovane e si deve pescare in rete, ecco che Love Island sarà condotto da Giulia De Lellis, attrice, volto televisivo e soprattutto influencer con oltre cinque milioni di followers sui social. Su Love Island, che verrà girato a Gran Canaria, ci saranno dieci ragazzi e ragazze rinchiusi in una villa, e il meccanismo di formazione e scioglimento delle coppie sarà influenzato dal pubblico a casa attraverso l’uso di una app. Solo chi guarderà il programma su Discovery+, negli appuntamenti quotidiani, potrà esercitare questo tipo di influenza e partecipare attivamente al gioco. Chi invece vedrà le puntate di Love Island in televisione in replica il giorno dopo sul canale Real Time non potrà più fare nulla. «Ripeto, questo è un format che quando è stato trasmesso in Inghilterra ha fermato il Paese», aggiunge Carafoli, «non solo per il suo successo sugli schermi tv, ma pure per l’enorme peso in rete, per il chatting che ha suscitato e le community che ha creato».

(Continua su ItaliaOggi)

(Nella foto Love Island)