Laura Carafoli: Discovery Italia, la Tv che piace alle donne

Laura Carafoli: «Nella nostra tv vincono le donne e la vita vera»

La Repubblica, pagina 34, di Silvia Fumarola.

Confessa che ogni sera segue la ghigliottina, la sfida finale dell’Eredità su Rai1, e che potendo scegliere un volto vorrebbe Maria De Filippi «perché è un modello». Laura Carafoli, novarese, laurea in Filosofia, SVP content officer Discovery, responsabile dell’offerta dei contenuti di Discovery Italia (tredici canali tra cui Nove e Real Time), ascolti alti, si tiene stretta il pubblico femminile.

Real Time è il canale di riferimento: le donne rappresentano il 70% dell’ascolto.

«Ogni giorno raggiunge 3 milioni e mezzo di spettatrici. La linea editoriale si divide tra Food entertainment, da Bake off a Cake star, Dating (Matrimonio a prima vista Italia, Primo appuntamento, 90 giorni per innamorarsi), Lifestyle (Cortesie per gli ospiti), Wedding (Il castello delle cerimonie, L’atelier delle meraviglie, Abito da sposa cercasi), Docureality (Il salone delle meraviglie, RealHousewives…)».

In dieci anni dal suo osservatorio come vede le donne?

«Sono molto cambiate. Inizialmente parlavamo a una donna che vive in città e lavora, con famiglia. Poi col Boss delle cerimonie ora Castello delle cerimonie (800 mila spettatori, ndr) abbiamo scoperto la provincia e il sud. Le Real Housewives di Napoli sono state un fenomeno: Napoli è la città che ci rappresenta meglio. E ci siamo spostati in Sicilia e in Puglia».

Cos’è successo con la pandemia?

«Abbiamo fatto una grande fatica perché i nostri programmi non sono in studio, dove puoi andare avanti: resta il conduttore senza il pubblico. Le trasmissioni si girano nei luoghi dove le persone lavorano. Quindi tamponi, continui controlli. Ma abbiamo portato a casa il risultato. Nel primo lockdown abbiamo avuto un record con le repliche, chi non ci seguiva ha scoperto Real Time e il Nove».

Amori, cucina, moda, sesso, malattie, chirurghi: come definirebbe l’offerta?

«Siamo i re dell’intrattenimento reale, la nostra è “real life”. Non c’è una briciola di costruzione. C’è la costruzione dei personaggi, che sono veri come il loro mondo. Non possiamo fare il racconto alla Rai3. Anche sul Nove, per i documentari, usiamo un altro linguaggio».

Nel 2017 è arrivato Maurizio Crozza, che fa satira d’autore.

«Lui è un grande talento, e ha portato ancora altro pubblico».

Ci sono novità su Real Time?

«Katia Follesa condurrà da luglio il nuovo adattamento di Tra moglie e marito prodotto da Blu Yazmine, era un gioco con Marco Columbro. Non si intitolerà così perché è un marchio registrato da Mediaset».

(Nella foto Laura Carafoli)