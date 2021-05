Ascolti tv 26 maggio digital e pay: Rulli trasforma, De Gea no e il Villareal vince la Coppa col 13% (Sky+Tv8). Tv2000 fa il 5% col Rosario

In luce il calcio in chiaro e a pagamento dell’Europa league by Sky. In prima serata, tra le native digitali free. Su Tv8 la finale Manchester United-Villareal a 1,656 milioni e 7,5%. Su Rai4 Antigang 465mila e 1,9%. Sul Nove Accordi & Disaccordi 443mila con l’1,8%.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; altre Mediaset 7,7% e 8,4%

Senza italiane coinvolte, è andata forte, ma non fortissimo la finale di Europa League finita ai rigori, dopo che tra tempi regolamentari e supplementari le squadre avevano fatto 1 a 1. Su Tv8 Manchester United-Villareal, vinta dagli spagnoli guidati da Unai Emery, con il penalty trasformato dal portiere Rulli – mentre ha sbagliato De Gea – ha avuto 1,773 milioni di spettatori e l’8,7% di share al netto dell’intervallo; il pre e post gara nel complesso hanno avuto in chiaro 757mila spettatori ed il 4,5%. Inoltre su Sky il match ha portato a casa 933mila spettatori e il 4,3 % di share, per un bilancio complessivo di 2,7 milioni di spettatori e 13% di share, che hanno collocato la partita al terzo posto assoluto della graduatoria di Auditel di ieri, dietro ad una replica di Montalbano e a Chi l‘ha visto?. Il bilancio è ovviamente distante da quello di Siviglia-Inter, che l’anno scorso ad agosto aveva ottenuto il record per Tv8: 1,5 milioni e l’8,4% di share su Sky e 4,244 milioni ed il 22,7% con l’emissione free.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti

In prima serata. Su Tv8 la finale di Europa league a 1,656 milioni di spettatori lordi con il 7,5%. Su Rai4 per Antigang-Nell’ombra del crimine 465mila spettatori con l’1,9%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 443mila spettatori con l’1,8%. Su RaiMovie Il Vegetale 380mila spettatori e 1,5%. Sul 20 Codice Mercury ha raccolto 359mila spettatori con 1,54%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi Puglia ha raccolto 258mila spettatori e 1%. Su Iris per Third Person 248mila spettatori con 1,13%. Su La5 A un miglio da te ha ottenuto 243mila spettatori con lo 1,1%. Su Rai Premium Come una madre ha riscosso 220mila spettatori con lo 0,9%. Su Cine34 10 regole per fare innamorare 206mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Law & Order 184mila spettatori e 0,7%. Su La7d I Tudors consegna 70mila spettatori e 0,55%.

In access. Su Tv8 Europa League 757mila e 4,5%. Su La5 Uomini e Donne 478mila spettatori e il 2,1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 398mila spettatori con l’1,7%. Al mattino. Su Rai Sport Giro d’Italia: Prima Diretta raccoglie 406mila spettatori e il 3,3%. Su Tv8 Ogni mattina 35mila e 0,7%. 4 Ristoranti 64mila spettatori e 0,7%. Nel pomeriggio. Su TV2000 Rosario in Diretta 525mila spettatori con il 5%. Su TV8 Wedding countdown 214mila spettatori con 2,1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 209mila spettatori e 1,2%. In seconda serata. Su Tv8 Europa league 307mila e 5%. e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il momento decisivo di Villareal-Manchester United)