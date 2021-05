Ascolti tv 26 maggio 2021: Montalbano e Gladiatore, le ammiraglie sono già in vacanza

Ascolti tv: la fiction in replica su Rai1 vince su Chi l’ha visto? e sul film in replica di Canale5

Serata televisiva nella macchina del tempo, con le reti ammiraglie generaliste che hanno riproposto offerte impolverate. Vince la serata la replica de Il commissario Montalbano – L’età del dubbio, episodio andato in onda la prima volta il 4 aprile 2011, su Rai1 con il 20% di share media e 4,429 milioni di telespettatori. Questo il rendimento negli anni: 22,24% e 4,9 milioni il 16 maggio 2019, 24,06% e 5,5 milioni il 2 settembre 2014, 17,49% e 4,4 milioni il 18 settembre 2013. Segue Chi l’ha visto? su Rai3 al 13,5% e 2,911 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il programma di Federica Sciarelli aveva raccolto il 12,9% e 2,8 milioni.

Crolla sotto il 10% Canale5 con il film in replica Il gladiatore, uscito nelle sale nel 2000, che ieri sera ha fatto il 9,8% e 1,695 milioni di contatti. Questo l’andamento del film con Russell Crowe negli anni: 13,53% e 2,5 milioni il 25 maggio 2020, 12,17% e 2,6 milioni il 5 febbraio 2015, 11,90% e 2,4 milioni il 3 marzo 2013, 11,23% e 2,5 milioni il 2 dicembre 2013. Appena dietro l’ammiraglia Mediaset si è piazzata la finale di Uefa Europa League su Tv8, tra Villareal e Manchester United (vinta dopo 22 rigori dagli spagnoli), che ha portato a casa il 7,5% e 1,656 milioni di tifosi collegati. L’anno scorso la finale tra Siviglia e Inter, persa dai nerazzurri, sulla stessa rete il 20 agosto aveva fatto il 22,8% e 4,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film Dove eravamo rimasti su Rai2 con il 3,6% e 849 mila spettatori, poi il talk show Zona Bianca su Rete4 con il 4,1% e 813 mila, il film Alice attraverso lo specchio su Italia1 al 3,5% e 799 mila, il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,8% e 443 mila e il film The Social Network su La7 all’1,8% e 394 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 25,1%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 14,9%. In access prime time Deal with It su Nove all’1,7% e 397 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)