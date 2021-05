Niente cocaina per i Måneskin. Ora facciamo causa ai giornali francesi

Damiano, niente cocaina Contesa per la finale 2022

Alla fine è il risultato del test antidroga a zittire le insinuazioni dei giornalisti di Paris Match e a permettere ai Måneskin di festeggiare finalmente a cuor leggero la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021: ha dato esito negativo quello al quale Damiano David, il 22enne cantante della band romana, ha deciso di sottoporsi volontariamente ieri mattina a Roma in seguito alle infamanti accuse dei giornalisti della rivista francese di aver sniffato della cocaina in diretta durante la finale della kermesse. «Alla fine toccherà solamente ricomprare un bicchiere rotto», il commento del ministro degli esteri Luigi Di Maio.

La figuraccia

«Non è stata consumata droga nella green room: il caso è chiuso», ha scritto l’Ebu in un comunicato, dopo aver visionato i risultati del test. Il cantante lo ha rilanciato su Instagram: «Voilà», ha postato, citando il titolo della canzone della parigina Barbara Pravi, seconda classificata, prendendosi beffa delle accuse. Figuraccia per i francesi, bacchettati dagli organizzatori: «Speculazioni e notizie false hanno oscurato lo spirito dell’evento e colpito slealmente la band. Ci congratuliamo ancora una volta con i Måneskin e gli auguriamo un enorme successo. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con la Rai alla produzione dell’Eurovision in Italia».

A proposito, a Roma – dove c’è la sede della Rai e dove, dopo la candidatura avanzata via social dalla sindaca Virginia Raggi, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha detto che gli piacerebbe organizzare qui la kermesse, si è fatto sentire anche Roberto Gualtieri, aspirante sindaco del Pd: «Facciamo subito squadra per candidare Roma. La sindaca si attivi subito e tutti i candidati sostengano questa proposta. La Capitale deve tornare a ospitare i grandi eventi internazionali: la sua rinascita passa anche da qui».

Le candidate per il 2022

Si sono fatte avanti anche Torino, Bologna e Milano. Per quest’ultima si è espresso Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda: «Milano ha il Forum di Assago, è la capitale di musica, tv e case discografiche: non ci sarebbe scelta migliore!». I criteri legati alla scelta sono rigorosi: ad ospitare lo show deve essere un’arena con almeno 10 mila posti e un’altezza di almeno 18 metri, ben collegata con un aeroporto internazionale e con una capacità ricettiva adeguata. Nella Capitale queste caratteristiche ce l’ha il Palazzo dello Sport dell’Eur.

