Måneskin: Faremo il test antidroga

Måneskin: «Si sta benissimo al top»

La Stampa, pagina 26, di Luca Dondoni.

«Non abbiamo dormito neppure un minuto. Dopo una vittoria così chi dorme? E perché poi? Ci siamo dati dei pizzichi per capire se fosse tutto vero, ci siamo raccontati i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare fino a qui, abbiamo letto i commenti sui social, bellissimi, da lacrime di gioia. Si sta benissimo quassù, tira un bel vento di cambiamento». I Måneskin Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono distrutti, ma raggianti. L’alba non è mai stata così bella e leggere il New York Times («I Måneskin hanno riportato il rock in primo piano, andate in Italia per trovarlo») o il Washington Post che li elogiano dopo che dal palco hanno urlato «Il rock’n’roll non morirà mai e questa notte abbiamo fatto la storia», non ha prezzo. BBC News of the World ha fatto un servizio di mezz’ora, il New Musical Express ha paragonato il gruppo ai Franz Ferdinand, elogi anche da Cnn, Der Spiegel, El Pais, Le Figaro, anche se solo la Francia ha toccato il tasto della polemica.

Tutto è nato dopo che un post sul web metteva in dubbio il comportamento di Damiano, che in un’inquadratura si era avvicinato al tavolino dov’erano appoggiate le bevande «in maniera sospetta». «La battuta del giornalista francese – dice il frontman della band – che dopo la vittoria ha immaginato una mia trasgressione tossica, non mi ha fatto piacere. Sembrava volesse rovinare i festeggiamenti di quattro ragazzi giovani con delle accuse stupide, estremamente fuori luogo. Chiunque mi conosca anche solo un po’ e vede la vita che faccio sa che non uso droghe e non l’ho mai fatto. Non solo, non avrei mai iniziato a drogarmi con una steadycam puntata in faccia a un metro da me. Sarò scemo, ma non fino questo punto».

Tanto rumore per nulla

Damiano ha anche spiegato che le immagini in questione lo ritraggono mentre sposta i pezzi di vetro di un bicchiere rotto e li getta sotto il tavolo. A conferma di quanto detto è arrivata una dichiarazione dell’organizzazione dell’European Broadcasting Union che supervede l’ESC: «Siamo preoccupati per la speculazione fatta da alcuni sul videoclip. Il cantante ci ha avvertito che per evitare polemiche si sarebbe sottoposto a un drug test immediatamente, ma non siamo stati in grado di organizzarlo. Per questo Damiano ne farà uno appena arrivato in Italia e ce lo comunicherà. In ogni caso i nostri responsabili si sono subito recati al tavolo dei Måneskin e hanno effettivamente trovato sul pavimento i pezzi di vetro di un bicchiere rotto». Sulla vicenda (la vittoria dei Måneskin ha scalzato dal podio la francese Barbara Pravi) è intervenuto persino il Quai d’Orsay: «È la commissione di deontologia che deve risolvere – dice il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian -. Se c’è bisogno di sottoporsi ai test, faranno i test».

